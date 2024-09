Previsioni Meteo Misilmeri: tutti i dettagli per domani venerdì 20 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 20 Settembre a Misilmeri indicano una giornata caratterizzata da un inizio piovoso, seguito da un miglioramento delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, con una massima che raggiungerà i 24,4°C. La copertura nuvolosa sarà predominante nelle prime ore, mentre nel pomeriggio si assisterà a un parziale diradamento delle nubi.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto con temperature che si attesteranno intorno ai 20,4°C. La probabilità di pioggia sarà moderata, con una leggera pioggia prevista tra le 04:00 e le 06:00. La velocità del vento sarà contenuta, oscillando tra i 2,8 km/h e i 5,8 km/h, proveniente principalmente da direzioni settentrionali.

Nella mattina, le condizioni meteo continueranno a essere instabili, con piogge leggere che si protrarranno fino alle 08:00. Le temperature percepite si manterranno tra i 20°C e i 21,1°C. A partire dalle 09:00, il cielo inizierà a schiarirsi, ma la copertura nuvolosa rimarrà alta fino a metà mattinata. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 6,7 km/h.

Il pomeriggio porterà un miglioramento significativo, con l’arrivo di nubi sparse e temperature che si stabilizzeranno intorno ai 24°C. La velocità del vento si attesterà sui 9,9 km/h, contribuendo a un clima più fresco e gradevole. L’umidità, che si manterrà attorno al 54%, non dovrebbe creare disagio.

Con l’arrivo della sera, il cielo si presenterà sereno, con temperature in calo fino a 19,3°C. La pressione atmosferica aumenterà, raggiungendo i 1019 hPa, e il vento si farà più leggero, con velocità intorno ai 2 km/h. Le condizioni di bel tempo favoriranno attività all’aperto, rendendo la serata particolarmente piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Misilmeri nei prossimi giorni evidenziano un miglioramento delle condizioni meteo, con un fine settimana che si preannuncia stabile e soleggiato. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, rendendo possibile godere di attività all’aperto. Si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, soprattutto in vista di possibili perturbazioni nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Venerdì 20 Settembre a Misilmeri

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +20.3° perc. +20.5° prob. 36 % 3.5 NNE max 4 Grecale 83 % 1014 hPa 4 pioggia leggera +20.1° perc. +20.3° 0.17 mm 5.8 N max 6.7 Tramontana 83 % 1013 hPa 7 pioggia leggera +20.5° perc. +20.6° 0.46 mm 6.3 NNO max 8 Maestrale 77 % 1015 hPa 10 cielo coperto +23.1° perc. +23° prob. 47 % 6 ENE max 5.2 Grecale 57 % 1015 hPa 13 nubi sparse +24.4° perc. +24.3° Assenti 9.9 NNE max 8.4 Grecale 54 % 1015 hPa 16 nubi sparse +22.1° perc. +22.1° Assenti 8.6 NNE max 7.5 Grecale 67 % 1016 hPa 19 cielo sereno +20.5° perc. +20.5° Assenti 3.9 NNE max 4.7 Grecale 75 % 1018 hPa 22 cielo sereno +19.5° perc. +19.6° Assenti 2.3 SE max 3 Scirocco 80 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 06:54 e tramonta alle ore 19:02

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.