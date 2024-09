Previsioni Meteo Monsummano Terme: il bollettino per domani mercoledì 11 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 11 Settembre a Monsummano Terme indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, seguito da un aumento della copertura nuvolosa nel pomeriggio e piogge leggere in serata. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con massime che raggiungeranno i 27,4°C nel pomeriggio. La situazione meteorologica si presenterà quindi variabile, con un clima che si preannuncia fresco e umido.

Durante la notte, i cieli si presenteranno sereni con poche nuvole, favorendo un abbassamento delle temperature che si attesteranno intorno ai 19,4°C. La mattina continuerà a mantenere condizioni di cielo sereno, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 26,8°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa rimarrà contenuta, con una percentuale che non supererà il 15%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un incremento della nuvolosità, con nubi sparse che copriranno il cielo per circa il 68%. Le temperature massime si stabiliranno attorno ai 27,4°C, mentre la velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 14,2 km/h. La probabilità di precipitazioni rimarrà contenuta, ma non si escluderà la possibilità di qualche pioviggine.

La sera porterà un cambiamento significativo, con l’arrivo di piogge leggere. Le temperature scenderanno fino a 18,3°C, mentre la copertura nuvolosa aumenterà fino a raggiungere il 69%. Le precipitazioni si presenteranno con intensità variabile, accumulando circa 0,34 mm di pioggia. L’umidità aumenterà, raggiungendo valori intorno al 95%, rendendo l’atmosfera piuttosto umida.

In conclusione, le previsioni del tempo per Monsummano Terme nei prossimi giorni evidenzieranno un trend di instabilità, con un possibile miglioramento per il fine settimana. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche, specialmente in serata, quando le piogge potrebbero rendere necessarie precauzioni per chi si trova all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +19.1° perc. +19.1° Assenti 5.6 NNE max 5.6 Grecale 78 % 1009 hPa 4 cielo sereno +18.5° perc. +18.5° prob. 2 % 5.4 NNE max 5.2 Grecale 79 % 1009 hPa 7 nubi sparse +22° perc. +22° Assenti 2.5 E max 3.6 Levante 69 % 1009 hPa 10 poche nuvole +26.2° perc. +26.2° Assenti 5.7 S max 6.7 Ostro 56 % 1009 hPa 13 nubi sparse +27.4° perc. +28° prob. 15 % 10.7 SO max 14.2 Libeccio 53 % 1008 hPa 16 nubi sparse +24.8° perc. +25° prob. 14 % 12 OSO max 16.5 Libeccio 66 % 1007 hPa 19 pioggia leggera +19.2° perc. +19.6° 0.26 mm 6.4 O max 9.1 Ponente 91 % 1008 hPa 22 pioggia leggera +18.5° perc. +18.9° 0.3 mm 5.6 OSO max 18.2 Libeccio 95 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 06:55 e tramonta alle ore 19:29

