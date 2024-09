Previsioni Meteo Montecatini Terme: il bollettino per domani martedì 10 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Montecatini Terme per Martedì 10 Settembre prevedono una giornata caratterizzata da variazioni climatiche significative. Al mattino, il cielo sarà sereno con una leggera copertura nuvolosa, mentre nel pomeriggio sono attese precipitazioni sotto forma di piogge leggere. La temperatura massima si attesterà intorno ai 28,2°C con una percezione di calore di 28,3°C. Il vento soffierà a una velocità di 6,5km/h provenendo da Est – Sud Est.

Nel dettaglio, la mattinata inizierà con un cielo sereno e una copertura nuvolosa del 4%. Le temperature si manterranno intorno ai +19,6°C, con una percezione di calore di +19,7°C. Il vento sarà debole, con una velocità di 5,6km/h proveniente da Nord – Nord Est.

Durante il pomeriggio, le condizioni meteorologiche cambieranno con l’arrivo di piogge leggere. La probabilità di precipitazioni sarà del 43% e si prevede un aumento dell’umidità al 46%. Le temperature massime raggiungeranno i 28,2°C, con una percezione di calore di 28,3°C. Il vento soffierà a una velocità di 6,5km/h provenendo da Est – Sud Est.

Nel tardo pomeriggio e sera, le precipitazioni continueranno con una probabilità che varia dal 51% al 95%. Le temperature si abbasseranno gradualmente fino a raggiungere i +19°C. Il vento sarà moderato, con raffiche fino a 9,4km/h provenienti da diverse direzioni.

In conclusione, le previsioni meteo a Montecatini Terme per Martedì 10 Settembre indicano una giornata con un inizio soleggiato seguito da piogge leggere nel corso della giornata. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni climatiche e di essere preparati con abbigliamento adeguato in base alle condizioni meteorologiche.

Tutti i dati meteo di Martedì 10 Settembre a Montecatini Terme

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +18.6° perc. +18.8° prob. 14 % 6.4 NNE max 5.8 Grecale 85 % 1008 hPa 4 cielo sereno +18.2° perc. +18.4° prob. 10 % 6.3 NNE max 6.1 Grecale 87 % 1009 hPa 7 cielo sereno +22° perc. +22.2° Assenti 6.3 NE max 9.5 Grecale 73 % 1009 hPa 10 nubi sparse +26.8° perc. +27.2° prob. 4 % 6.6 E max 9.9 Levante 50 % 1010 hPa 13 pioggia leggera +27° perc. +27.8° 0.28 mm 4.9 E max 7 Levante 55 % 1009 hPa 16 pioggia leggera +24.7° perc. +25.1° 0.35 mm 6.3 NNE max 8.7 Grecale 70 % 1009 hPa 19 cielo coperto +20° perc. +20.1° prob. 4 % 9.4 N max 9.1 Tramontana 81 % 1010 hPa 22 cielo coperto +19.1° perc. +19.2° Assenti 7.3 N max 6.5 Tramontana 82 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 06:54 e tramonta alle ore 19:31

