Previsioni Meteo Montecatini Terme: il bollettino per domani venerdì 27 settembre

Le previsioni meteo per Montecatini Terme di Venerdì 27 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni variabili, con un inizio piovoso che si trasformerà in un pomeriggio più sereno. Durante la notte, si registreranno temperature intorno ai 19,5°C, con cielo prevalentemente coperto e una leggera pioggia che accompagnerà le prime ore del giorno. Con il passare delle ore, la situazione meteo migliorerà, portando a un aumento delle temperature e a una diminuzione della copertura nuvolosa.

Nella notte, le condizioni meteorologiche si presenteranno con cielo coperto e temperature che si attesteranno attorno ai 19,5°C. La pioggia leggera si farà sentire, con una probabilità di precipitazioni del 25%. La velocità del vento sarà moderata, proveniente da sud, con raffiche che raggiungeranno i 16,8 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 91%.

Con l’arrivo della mattina, il meteo continuerà a mostrare pioggia leggera, con temperature che saliranno fino a 22,3°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa si ridurrà progressivamente, passando dal 100% al 88%. Le precipitazioni, seppur leggere, continueranno con una probabilità che varierà dal 37% al 33%. Il vento si presenterà più sostenuto, con velocità che raggiungeranno i 17,5 km/h.

Nel pomeriggio, ci si aspetta un netto miglioramento delle condizioni meteo. Le nuvole si diraderanno, lasciando spazio a momenti di sole. Le temperature toccheranno un massimo di 23,6°C. La probabilità di pioggia scenderà drasticamente, con valori che si attesteranno attorno al 33%. L’umidità, invece, si ridurrà, portandosi al 63%. Il vento, pur mantenendo una certa intensità, sarà meno presente rispetto alla mattina.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 16,6°C. Il cielo si presenterà con nubi sparse, ma senza precipitazioni. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 90%. La velocità del vento sarà contenuta, con raffiche che non supereranno i 7,1 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Montecatini Terme nei prossimi giorni mostrano un miglioramento generale. Dopo una giornata di Venerdì caratterizzata da piogge leggere e temperature miti, il weekend si prospetta più stabile, con cieli sereni e temperature in aumento. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di queste condizioni favorevoli, mentre è sempre consigliabile tenere d’occhio eventuali aggiornamenti sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Venerdì 27 Settembre a Montecatini Terme

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +19.1° perc. +19.5° prob. 11 % 4.3 S max 14.6 Ostro 93 % 1009 hPa 4 pioggia leggera +19.5° perc. +20° 0.19 mm 3.8 SSO max 18.8 Libeccio 93 % 1008 hPa 7 pioggia leggera +19.5° perc. +19.9° 0.39 mm 5 SO max 10.8 Libeccio 93 % 1009 hPa 10 pioggia leggera +21.6° perc. +22.1° 0.88 mm 13 SO max 31 Libeccio 86 % 1010 hPa 13 pioggia leggera +23.4° perc. +23.7° 0.12 mm 17.2 SO max 31.9 Libeccio 72 % 1009 hPa 16 nubi sparse +21.3° perc. +21.2° prob. 33 % 10.3 SO max 19.9 Libeccio 69 % 1010 hPa 19 nubi sparse +17° perc. +17° Assenti 5.9 O max 8.1 Ponente 87 % 1011 hPa 22 nubi sparse +15.9° perc. +16° Assenti 4.7 OSO max 7.5 Libeccio 93 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 07:13 e tramonta alle ore 18:59

