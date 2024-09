Previsioni Meteo Nardò: il bollettino per domani lunedì 16 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 16 Settembre a Nardò indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, si osserveranno nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 19°C. Con l’arrivo della mattina, le condizioni non subiranno significative variazioni, mantenendo una copertura nuvolosa e temperature che saliranno gradualmente.

Nel dettaglio, la notte si presenterà con nubi sparse e una temperatura di circa 19°C, con una leggera brezza proveniente da Nord Ovest. La mattina continuerà a mostrare nubi sparse, con temperature che raggiungeranno i 21°C entro le 8:00. La velocità del vento si manterrà attorno ai 19 km/h, rendendo l’aria fresca e piacevole.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo confermano una situazione simile, con temperature che toccheranno un massimo di 23,8°C intorno alle 13:00. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 35%, con una leggera diminuzione della velocità del vento. Non si prevedono precipitazioni significative, mantenendo così un clima asciutto e gradevole.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo cambieranno, portando a un cielo coperto. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 19°C, con una leggera diminuzione della velocità del vento. La copertura nuvolosa raggiungerà il 100%, e non si prevedono piogge, rendendo la serata tranquilla.

In conclusione, le previsioni meteo per Nardò nei prossimi giorni indicano un clima variabile, con temperature che si manterranno su valori miti. Martedì e mercoledì potrebbero presentarsi con condizioni simili, ma con una possibile diminuzione della copertura nuvolosa. Gli amanti del sole potrebbero dover attendere un po’ di più per godere di cieli sereni e temperature più elevate.

Tutti i dati meteo di Lunedì 16 Settembre a Nardò

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +19° perc. +18.5° prob. 1 % 16.4 NO max 28.3 Maestrale 62 % 1012 hPa 3 poche nuvole +18.7° perc. +18.3° Assenti 16.9 NNO max 30.7 Maestrale 64 % 1011 hPa 6 nubi sparse +19.7° perc. +19.3° Assenti 17.5 NNO max 27 Maestrale 61 % 1012 hPa 9 nubi sparse +22.6° perc. +22.1° prob. 5 % 19.5 NO max 23.6 Maestrale 47 % 1011 hPa 12 nubi sparse +23.5° perc. +23° Assenti 19 NNO max 22.1 Maestrale 42 % 1011 hPa 15 nubi sparse +22.7° perc. +22.1° prob. 1 % 19.5 N max 17.4 Tramontana 44 % 1011 hPa 18 nubi sparse +19.9° perc. +19.4° Assenti 16.5 NNE max 19.8 Grecale 56 % 1011 hPa 21 cielo coperto +19.4° perc. +18.9° Assenti 10.8 NE max 15.4 Grecale 59 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:32 e tramonta alle ore 18:50

