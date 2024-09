Previsioni Meteo Nardò: tutti i dettagli per domani sabato 21 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Nardò di Sabato 21 Settembre indicano un cambiamento significativo rispetto alle condizioni della notte precedente. La giornata si presenterà prevalentemente soleggiata, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. I venti saranno moderati e contribuiranno a mantenere l’aria fresca e piacevole.

Durante la notte, si registreranno ancora piogge leggere con una temperatura che si attesterà intorno ai 20,5°C. La copertura nuvolosa sarà ridotta, con un’umidità che si manterrà attorno al 73%. Con il passare delle ore, le condizioni miglioreranno notevolmente.

Nella mattina, il cielo si presenterà sereno, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 25°C intorno a mezzogiorno. I venti, provenienti da Nord-Nord Est, soffieranno a una velocità di circa 18 km/h, rendendo l’atmosfera particolarmente piacevole. L’umidità scenderà progressivamente, portandosi al 50%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo continueranno a essere favorevoli, con cielo sereno e temperature che si stabilizzeranno attorno ai 24°C. La brezza leggera, con raffiche fino a 20 km/h, contribuirà a rendere il clima ancora più gradevole. L’umidità si manterrà attorno al 53%, garantendo un comfort ottimale.

La sera porterà con sé un cielo ancora sereno, con temperature che scenderanno lentamente fino a raggiungere i 20°C. I venti si attenueranno, mantenendosi intorno ai 13 km/h, e l’umidità si stabilizzerà attorno al 71%. Le condizioni meteo rimarranno stabili, senza alcuna previsione di precipitazioni.

In conclusione, le previsioni del tempo per Nardò nei prossimi giorni indicano un miglioramento generale delle condizioni meteo. Dopo una giornata di sole e temperature gradevoli, si prevede che il clima rimanga stabile anche nei giorni successivi, con poche variazioni significative. Gli amanti del sole e delle attività all’aperto troveranno quindi un’ottima occasione per godere delle belle giornate che ci attendono.

Tutti i dati meteo di Sabato 21 Settembre a Nardò

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +20.5° perc. +20.5° 0.58 mm 13.3 NNE max 19.2 Grecale 73 % 1017 hPa 4 cielo sereno +20.3° perc. +20.4° prob. 50 % 14.1 N max 21.5 Tramontana 74 % 1018 hPa 7 cielo sereno +22.3° perc. +22.2° prob. 27 % 21.4 N max 23.8 Tramontana 65 % 1019 hPa 10 cielo sereno +24.6° perc. +24.4° prob. 11 % 17.7 NNE max 16.3 Grecale 52 % 1019 hPa 13 poche nuvole +25.2° perc. +25.1° Assenti 18.1 NNE max 16.6 Grecale 49 % 1018 hPa 16 cielo sereno +23.4° perc. +23.3° Assenti 20 NNE max 19.5 Grecale 57 % 1018 hPa 19 cielo sereno +21.5° perc. +21.5° Assenti 14.5 N max 21.3 Tramontana 69 % 1020 hPa 22 cielo sereno +20.8° perc. +20.8° Assenti 12.1 N max 18.3 Tramontana 71 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 06:37 e tramonta alle ore 18:42

