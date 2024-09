Previsioni Meteo Niscemi: tutti i dettagli per domani sabato 21 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Niscemi di Sabato 21 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che varieranno tra 19,2°C e 23,6°C. La copertura nuvolosa sarà significativa, raggiungendo il 100% nelle ore serali. I venti si presenteranno leggeri, con velocità comprese tra 5,7 km/h e 14,1 km/h, provenienti principalmente da direzioni meridionali. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo la giornata asciutta, ma con un’alta umidità che si attesterà intorno al 74%.

Durante la notte, le condizioni meteo a Niscemi saranno tranquille, con poche nuvole e temperature che si aggireranno intorno ai 19,2°C. La copertura nuvolosa sarà bassa, attorno all’11%, e i venti leggeri da est-nord-est contribuiranno a mantenere un clima gradevole.

Nella mattina, il cielo si presenterà con nubi sparse, con temperature che saliranno fino a 25°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa aumenterà, ma non si prevedono piogge. L’umidità sarà intorno al 49%, rendendo l’aria piuttosto fresca e piacevole. I venti continueranno a soffiare leggeri, mantenendo una brezza che renderà la mattinata ancora più gradevole.

Nel pomeriggio, il cielo diventerà sempre più coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 95%. Le temperature inizieranno a scendere, stabilizzandosi attorno ai 23°C. Anche in questo periodo, non si prevedono precipitazioni, ma l’umidità aumenterà, portando a un clima più umido e leggermente afoso. I venti si manterranno leggeri, contribuendo a un’atmosfera tranquilla.

La sera porterà un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con il cielo che risulterà completamente coperto. Le temperature scenderanno fino a 20,1°C, mentre l’umidità si attesterà intorno al 78%. Anche in questo caso, non si prevedono piogge, ma il clima umido potrebbe rendere la serata meno confortevole per alcune persone.

In conclusione, le previsioni del tempo per Niscemi nei prossimi giorni indicano un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Nonostante l’assenza di precipitazioni significative, l’umidità elevata potrebbe influenzare il comfort percepito. Domani, si prevede un leggero miglioramento, con un possibile aumento della temperatura e una diminuzione della copertura nuvolosa, mentre dopodomani potrebbero verificarsi condizioni simili a quelle di Sabato. Sarà importante monitorare gli aggiornamenti per eventuali cambiamenti nelle previsioni meteo.

Tutti i dati meteo di Sabato 21 Settembre a Niscemi

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +18.9° perc. +19° Assenti 6.6 ENE max 6.5 Grecale 81 % 1017 hPa 4 nubi sparse +18.2° perc. +18.3° Assenti 8.7 NE max 9.2 Grecale 84 % 1017 hPa 7 cielo coperto +20.7° perc. +20.7° Assenti 7.1 ENE max 8.4 Grecale 70 % 1019 hPa 10 nubi sparse +24.2° perc. +24° Assenti 6.5 SSO max 7.7 Libeccio 52 % 1019 hPa 13 cielo coperto +24.7° perc. +24.6° prob. 9 % 13.3 SSO max 12.4 Libeccio 54 % 1018 hPa 16 cielo coperto +22.6° perc. +22.7° prob. 4 % 10.1 SSE max 12.3 Scirocco 66 % 1018 hPa 19 cielo coperto +21.2° perc. +21.3° Assenti 5.7 ESE max 10.3 Scirocco 74 % 1019 hPa 22 cielo coperto +20.4° perc. +20.5° prob. 4 % 7.1 E max 8.7 Levante 77 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 06:52 e tramonta alle ore 18:56

