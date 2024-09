Previsioni Meteo Nocera Inferiore: il bollettino per domani giovedì 19 settembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo a Nocera Inferiore per Giovedì 19 Settembre si presenteranno variabili, con un inizio di giornata caratterizzato da piogge leggere e un progressivo miglioramento nel corso delle ore. La temperatura si manterrà su valori miti, con una percezione leggermente più alta rispetto ai valori reali. La copertura nuvolosa si ridurrà nel pomeriggio, portando a un cielo sereno, mentre la sera si prevede un ulteriore abbassamento della nuvolosità.

Nella notte, le previsioni meteo indicano piogge leggere che continueranno fino alle prime ore del mattino. La temperatura si attesterà intorno ai 18°C, con una percezione che potrebbe risultare leggermente più alta. La velocità del vento sarà moderata, proveniente da Sud Est, con raffiche che raggiungeranno i 9,5 km/h. L’umidità si manterrà elevata, attorno all’86%.

Durante la mattina, le condizioni non subiranno significativi miglioramenti, con piogge leggere che si protrarranno fino a metà mattinata. La temperatura salirà gradualmente, raggiungendo i 22°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa inizierà a diradarsi, portando a una diminuzione dell’umidità. La velocità del vento rimarrà contenuta, con valori attorno ai 10 km/h.

Nel pomeriggio, si assisterà a un netto miglioramento delle condizioni meteo. Le piogge cesseranno e il cielo si presenterà sereno, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 22°C. L’intensità del vento diminuirà ulteriormente, rendendo l’atmosfera più gradevole. L’umidità scenderà al 57%, favorendo una sensazione di maggiore freschezza.

La sera porterà un cielo sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 19°C. Le condizioni di calma continueranno, con venti leggeri e una bassa probabilità di precipitazioni. L’umidità rimarrà attorno al 64%, ma non influenzerà il comfort generale.

In conclusione, le previsioni del tempo per Nocera Inferiore nei prossimi giorni indicano un miglioramento generale, con temperature stabili e un cielo prevalentemente sereno. Venerdì e Sabato si prevede un clima simile, con temperature che potrebbero oscillare tra i 19°C e i 23°C, rendendo il fine settimana particolarmente favorevole per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Giovedì 19 Settembre a Nocera Inferiore

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +18.8° perc. +19° 0.54 mm 6.3 SE max 9.5 Scirocco 86 % 1014 hPa 3 pioggia moderata +17.8° perc. +18° 1.3 mm 6.8 SSE max 9.5 Scirocco 90 % 1013 hPa 6 pioggia leggera +18.3° perc. +18.5° 0.94 mm 6.2 SSE max 9 Scirocco 87 % 1013 hPa 9 nubi sparse +21.1° perc. +21.1° prob. 62 % 8.6 SSE max 11.1 Scirocco 70 % 1014 hPa 12 pioggia leggera +22.4° perc. +22.3° 0.32 mm 11.1 S max 11.7 Ostro 61 % 1014 hPa 15 cielo sereno +22.3° perc. +22.1° prob. 56 % 8.3 S max 8.6 Ostro 57 % 1014 hPa 18 cielo sereno +20.4° perc. +20.2° prob. 38 % 4.4 SSE max 6.3 Scirocco 65 % 1015 hPa 21 cielo sereno +19.6° perc. +19.2° Assenti 3.3 ENE max 4 Grecale 64 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:49 e tramonta alle ore 18:59

