Previsioni Meteo Nocera Inferiore: il bollettino per domani sabato 28 settembre

Sabato 28 Settembre a Nocera Inferiore si prevede una giornata caratterizzata da un inizio piovoso, seguito da un miglioramento delle condizioni meteo nel pomeriggio. Le previsioni del tempo indicano che la mattina sarà segnata da piogge leggere, con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si manterranno intorno ai 22°C e 23°C, con un’umidità piuttosto elevata. Nel pomeriggio, invece, si assisterà a un parziale diradamento delle nuvole, con temperature che raggiungeranno i 24°C. La serata si presenterà più serena, con una diminuzione della copertura nuvolosa.

Durante la notte, le condizioni meteo a Nocera Inferiore saranno stabili, con cielo sereno e temperature che si attesteranno intorno ai 21°C. La mattina inizierà con cielo coperto e pioggia leggera, con temperature che varieranno da 22°C a 23°C. La velocità del vento sarà moderata, proveniente da Sud-Est, con raffiche che potranno raggiungere i 17 km/h. Le precipitazioni saranno leggere, con accumuli che non supereranno i 0.79 mm.

Nel pomeriggio, le previsioni meteo indicano un miglioramento, con nubi sparse e temperature che toccheranno i 24°C. La probabilità di pioggia diminuirà notevolmente, attestandosi attorno al 13%. Il vento si presenterà più vivace, con velocità che raggiungeranno i 20 km/h. La serata si prevede serena, con temperature in calo fino a 19°C e una copertura nuvolosa che si ridurrà al 53%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Nocera Inferiore nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilizzazione. Dopo una giornata di sabato con piogge leggere al mattino, si assisterà a un miglioramento delle condizioni meteo, con cieli sereni e temperature gradevoli. Le temperature si manterranno su valori miti, rendendo le giornate successive ideali per attività all’aperto. Si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, ma per ora il clima sembra promettere un inizio di settimana favorevole.

Tutti i dati meteo di Sabato 28 Settembre a Nocera Inferiore

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +21.6° perc. +21.9° Assenti 6.4 SE max 9.3 Scirocco 79 % 1013 hPa 3 cielo sereno +21.2° perc. +21.4° Assenti 7.1 SE max 9.8 Scirocco 80 % 1013 hPa 6 poche nuvole +21.8° perc. +22° Assenti 8 SE max 12.5 Scirocco 77 % 1013 hPa 9 pioggia leggera +22.2° perc. +22.7° 0.3 mm 9 S max 17.4 Ostro 84 % 1013 hPa 12 pioggia leggera +23.5° perc. +23.6° 0.14 mm 12 ONO max 17.9 Maestrale 66 % 1013 hPa 15 nubi sparse +22.6° perc. +22.2° prob. 13 % 13.8 ONO max 20.4 Maestrale 49 % 1014 hPa 18 nubi sparse +20.1° perc. +19.7° prob. 13 % 11 ONO max 18.1 Maestrale 58 % 1016 hPa 21 nubi sparse +19.1° perc. +18.8° Assenti 7.4 O max 14.9 Ponente 65 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:58 e tramonta alle ore 18:43

