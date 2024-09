Previsioni Meteo Nocera Inferiore: il bollettino per domani venerdì 13 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 13 Settembre a Nocera Inferiore indicano una giornata caratterizzata da condizioni variabili, con un inizio piuttosto instabile. Durante la notte, si registreranno forti piogge che continueranno fino alle prime ore del mattino, con una temperatura che si attesterà intorno ai 19,6°C. La copertura nuvolosa sarà totale, raggiungendo il 100%, e il vento soffierà con intensità moderata, con raffiche che potranno arrivare fino a 46,5 km/h.

Con il passare delle ore, la situazione meteo inizierà a migliorare. Durante la mattina, le nubi sparse prenderanno il posto della pioggia, e le temperature saliranno fino a 22,8°C. La velocità del vento si manterrà attorno ai 30 km/h, rendendo l’aria fresca e piacevole.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà con poche nuvole e le temperature raggiungeranno il picco di 22,7°C. Le condizioni di vento rimarranno stabili, con una leggera diminuzione della velocità. La probabilità di precipitazioni sarà bassa, rendendo il pomeriggio ideale per attività all’aperto.

La sera porterà un ritorno delle nubi sparse, accompagnate da piogge leggere che si intensificheranno nel corso della notte. Le temperature scenderanno gradualmente fino a 18,3°C, con un aumento dell’umidità che si attesterà intorno al 71%. Il vento si farà più leggero, con raffiche che non supereranno i 10 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Nocera Inferiore nei prossimi giorni mostrano un miglioramento generale, con un passaggio da condizioni instabili a un clima più sereno. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, specialmente per il fine settimana, quando potrebbero verificarsi nuove perturbazioni.

Tutti i dati meteo di Venerdì 13 Settembre a Nocera Inferiore

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia moderata +20.9° perc. +21.2° 1.26 mm 19.5 SO max 42.5 Libeccio 83 % 1006 hPa 3 pioggia leggera +19.7° perc. +19.9° 0.78 mm 13.7 ONO max 30.6 Maestrale 80 % 1006 hPa 6 nubi sparse +20.3° perc. +20° prob. 78 % 17.2 O max 35.1 Ponente 64 % 1007 hPa 9 nubi sparse +22.2° perc. +21.8° prob. 18 % 30.9 OSO max 44.5 Libeccio 50 % 1008 hPa 12 nubi sparse +22.8° perc. +22.4° prob. 26 % 30.9 OSO max 44.5 Libeccio 46 % 1008 hPa 15 poche nuvole +22° perc. +21.6° prob. 14 % 29.4 O max 45.6 Ponente 48 % 1008 hPa 18 nubi sparse +20.3° perc. +19.7° prob. 20 % 22 OSO max 35.2 Libeccio 49 % 1009 hPa 21 pioggia leggera +18.9° perc. +18.7° 0.58 mm 7.3 ONO max 13.3 Maestrale 70 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 06:43 e tramonta alle ore 19:09

