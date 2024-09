Previsioni Meteo Nocera Superiore: il bollettino per domani martedì 24 settembre

MeteoWeb

Martedì 24 Settembre a Nocera Superiore si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteo variabili, con un inizio piuttosto piovoso che si trasformerà in un pomeriggio più sereno. Durante la notte, la pioggia leggera continuerà a cadere, con temperature che si attesteranno intorno ai 20°C. Con il passare delle ore, le previsioni del tempo indicano un miglioramento, con schiarite che si faranno sempre più evidenti.

Nella notte, tra le 00:00 e le 05:00, si registreranno piogge leggere, con una copertura nuvolosa che si manterrà alta, attorno al 96%. Le temperature oscilleranno tra 19,5°C e 20°C, mentre la velocità del vento sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 10,6 km/h. L’umidità si manterrà elevata, intorno all’87%, contribuendo a un’atmosfera piuttosto umida.

Con l’arrivo della mattina, a partire dalle 06:00, si assisterà a un cambiamento significativo. Le nubi sparse prenderanno il posto della pioggia, e le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 23,9°C entro le 12:00. La probabilità di precipitazioni diminuirà notevolmente, con valori che scenderanno fino al 35%. Il vento si presenterà leggero, con una velocità che varierà tra 6,2 km/h e 12,3 km/h.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo continueranno a migliorare, con cieli sereni e temperature che toccheranno il picco di 24,2°C alle 13:00. La copertura nuvolosa si ridurrà ulteriormente, portando a un’atmosfera più piacevole e soleggiata. Le probabilità di pioggia saranno praticamente assenti, e l’umidità si manterrà su livelli più accettabili, intorno al 59%.

Con l’arrivo della sera, a partire dalle 18:00, il cielo rimarrà prevalentemente sereno, con temperature che scenderanno gradualmente fino a 20°C. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 49%, e il vento sarà molto leggero, rendendo la serata particolarmente tranquilla.

In conclusione, le previsioni meteo per Nocera Superiore indicano un netto miglioramento rispetto alla notte piovosa. I prossimi giorni si preannunciano stabili, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e un clima generalmente sereno. Gli amanti del sole potranno godere di un’ottima occasione per trascorrere del tempo all’aperto, approfittando di un clima favorevole.

Tutti i dati meteo di Martedì 24 Settembre a Nocera Superiore

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +20° perc. +20.3° 0.47 mm 6.9 SE max 10.6 Scirocco 87 % 1014 hPa 3 pioggia leggera +19.6° perc. +20° 0.26 mm 6.2 SSE max 10.3 Scirocco 90 % 1013 hPa 6 nubi sparse +20° perc. +20.3° prob. 75 % 6.2 SSE max 9.3 Scirocco 87 % 1014 hPa 9 pioggia leggera +22.2° perc. +22.5° 0.14 mm 9.8 S max 12.5 Ostro 76 % 1015 hPa 12 pioggia leggera +23.9° perc. +24° 0.13 mm 11.3 SSO max 14.1 Libeccio 63 % 1015 hPa 15 nubi sparse +23.6° perc. +23.5° prob. 5 % 9.9 SO max 12.2 Libeccio 58 % 1015 hPa 18 nubi sparse +21.4° perc. +21.4° prob. 4 % 4.1 SO max 6.2 Libeccio 68 % 1016 hPa 21 nubi sparse +20.2° perc. +20.3° Assenti 1.1 SSE max 4 Scirocco 75 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:53 e tramonta alle ore 18:50

