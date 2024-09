Previsioni Meteo Nocera Superiore: il bollettino per domani sabato 28 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 28 Settembre a Nocera Superiore indicano una giornata caratterizzata da un inizio piuttosto variabile, con un passaggio da condizioni di cielo sereno a momenti di pioggia leggera, per poi stabilizzarsi su un clima più fresco e parzialmente nuvoloso nel pomeriggio e nella sera. La temperatura si manterrà su valori gradevoli, oscillando tra i 19°C e i 24°C, mentre il vento si presenterà con intensità variabile, prevalentemente da ovest.

Nella notte, le condizioni saranno di cielo sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai 21°C. La copertura nuvolosa sarà molto bassa, con un’umidità che si manterrà attorno all’80%. La brezza leggera proveniente da est-sud-est garantirà un clima piacevole per le ore notturne.

Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un cambiamento significativo. Il cielo si coprirà, portando a condizioni di pioggia leggera a partire dalle 09:00. Le temperature si manterranno sui 22-23°C, con una maggiore umidità che raggiungerà il 90%. Le previsioni del tempo indicano una probabilità di pioggia che aumenterà nel corso della mattinata, con accumuli di pioggia leggera.

Nel pomeriggio, ci sarà un miglioramento delle condizioni meteo. Le nubi si diraderanno, lasciando spazio a momenti di sole alternati a nubi sparse. Le temperature raggiungeranno il picco di 24°C intorno alle 13:00, per poi scendere gradualmente. La velocità del vento aumenterà, con raffiche che potranno arrivare fino a 21,5 km/h. L’umidità si ridurrà, portandosi attorno al 50%.

La sera si presenterà con un cielo parzialmente nuvoloso. Le temperature scenderanno fino a 19°C, mentre l’umidità aumenterà nuovamente, attestandosi intorno al 65%. Il vento continuerà a soffiare da ovest, mantenendo una brezza leggera che contribuirà a rendere l’atmosfera gradevole.

In conclusione, le previsioni meteo per Nocera Superiore indicano una giornata di transizione, con un inizio piovoso che lascerà spazio a un pomeriggio più sereno. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo, con temperature in lieve aumento e cieli prevalentemente sereni. Sarà quindi opportuno approfittare delle pause di sole nel pomeriggio di Sabato per attività all’aperto, prima di un possibile ritorno di nuvole nei giorni a venire.

Tutti i dati meteo di Sabato 28 Settembre a Nocera Superiore

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +21.4° perc. +21.7° Assenti 6.1 ESE max 8.7 Scirocco 80 % 1013 hPa 3 cielo sereno +21° perc. +21.2° Assenti 6.8 SE max 9.1 Scirocco 80 % 1013 hPa 6 poche nuvole +21.6° perc. +21.8° Assenti 7.8 SE max 12.2 Scirocco 77 % 1013 hPa 9 pioggia leggera +22° perc. +22.5° 0.27 mm 9.2 S max 18.4 Ostro 84 % 1013 hPa 12 pioggia leggera +23.3° perc. +23.4° 0.17 mm 11.6 ONO max 17.5 Maestrale 68 % 1013 hPa 15 nubi sparse +22.6° perc. +22.1° prob. 15 % 13.9 ONO max 20.3 Maestrale 49 % 1014 hPa 18 nubi sparse +20.1° perc. +19.7° prob. 15 % 11.1 ONO max 17.9 Maestrale 59 % 1016 hPa 21 nubi sparse +19° perc. +18.6° Assenti 7.3 O max 14.4 Ponente 65 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:57 e tramonta alle ore 18:43

