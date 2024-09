Previsioni Meteo Nocera Superiore: tutti i dettagli per domani sabato 14 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Nocera Superiore di Sabato 14 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un alternarsi di condizioni meteorologiche. La notte inizierà con pioggia leggera, mentre nella mattina si assisterà a un miglioramento con cieli sereni. Tuttavia, nel pomeriggio si prevede un aumento della copertura nuvolosa, con possibilità di pioggia leggera in serata. Le temperature si manterranno su valori miti, con massime che raggiungeranno i 23°C.

Durante la notte, le condizioni meteorologiche saranno instabili. Si registreranno piogge leggere con una temperatura che si attesterà intorno ai 17,8°C. La copertura nuvolosa sarà significativa, raggiungendo il 44%. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno arrivare fino a 10,6 km/h.

Nella mattina, si prevede un netto miglioramento. I cieli si presenteranno sereni e le temperature saliranno fino a 23°C intorno alle 11:00. La copertura nuvolosa scenderà drasticamente al 6%, favorendo una sensazione di benessere. La brezza leggera accompagnerà la giornata, con venti provenienti da direzione nord-est.

Nel pomeriggio, la situazione cambierà nuovamente. Le nubi sparse torneranno a coprire il cielo, con una temperatura che si stabilizzerà attorno ai 21°C. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 75%, ma non si prevedono precipitazioni significative. La brezza continuerà a mantenere l’aria fresca e gradevole.

Con l’arrivo della sera, le previsioni del tempo indicano un ritorno della pioggia leggera. Le temperature scenderanno a circa 19°C, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 94%. Le condizioni di umidità aumenteranno, portando a una sensazione di maggiore freschezza.

In conclusione, le previsioni meteo per Nocera Superiore di Sabato 14 Settembre evidenziano una giornata variabile, con un inizio promettente e un finale che potrebbe portare a qualche rovescio. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento generale, con temperature in aumento e cieli più sereni, rendendo la settimana più stabile e favorevole.

Tutti i dati meteo di Sabato 14 Settembre a Nocera Superiore

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +17.8° perc. +17.4° 0.26 mm 6.4 NO max 10.6 Maestrale 68 % 1010 hPa 3 pioggia leggera +17.1° perc. +16.5° 0.1 mm 7.6 N max 10.4 Tramontana 64 % 1010 hPa 6 nubi sparse +17.4° perc. +16.7° prob. 26 % 5.8 NE max 7.8 Grecale 55 % 1011 hPa 9 cielo sereno +21.3° perc. +20.5° Assenti 2.2 NNE max 6.3 Grecale 37 % 1012 hPa 12 poche nuvole +23.2° perc. +22.5° Assenti 5.4 O max 9.1 Ponente 32 % 1012 hPa 15 nubi sparse +21.9° perc. +21.2° prob. 3 % 7.1 OSO max 9.7 Libeccio 42 % 1012 hPa 18 pioggia leggera +19.3° perc. +18.6° 0.17 mm 6.9 NE max 12.7 Grecale 51 % 1014 hPa 21 cielo coperto +19° perc. +18.2° prob. 11 % 6.7 NE max 8.1 Grecale 49 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:44 e tramonta alle ore 19:07

