Previsioni Meteo Nocera Superiore: tutti i dettagli per il weekend 27 – 29 Settembre

Nella notte di Venerdì 27 Settembre, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con una copertura del 25% e temperature intorno ai 20,4°C. La probabilità di precipitazioni rimarrà molto bassa, al 1%. Durante la mattina, il cielo si schiarirà, raggiungendo un massimo di 22,3°C. Nel pomeriggio, si stabilizzeranno nubi sparse e temperature fino a 25,7°C. Sabato 28 Settembre inizierà con cielo sereno e temperature di 21,1°C, ma nel pomeriggio si prevedono piogge leggere. Domenica 29 Settembre, piogge continueranno al mattino, ma nel pomeriggio ci sarà un miglioramento con temperature fino a 22,1°C.

Venerdì 27 Settembre

Nella notte di Venerdì 27 Settembre, il cielo presenterà nubi sparse con una copertura nuvolosa del 25%. La temperatura si attesterà intorno ai 20,4°C, con una temperatura percepita di 20,9°C. La velocità del vento sarà di 5,5 km/h proveniente da Sud Est, con raffiche che raggiungeranno i 8,4 km/h. La probabilità di precipitazioni rimarrà molto bassa, attestandosi al 1%. L’umidità sarà alta, intorno all’89%, mentre la pressione atmosferica si manterrà a 1016 hPa.

Proseguendo nella mattina, il cielo si schiarirà ulteriormente, passando a cielo sereno alle 07:00, con una temperatura che salirà fino a 22,3°C. La copertura nuvolosa scenderà al 7%, e il vento continuerà a soffiare leggermente da Sud Est a 6,4 km/h. L’umidità si ridurrà al 76%, favorendo una sensazione di maggiore freschezza.

Nel pomeriggio, le condizioni rimarranno stabili con nubi sparse e temperature che raggiungeranno un massimo di 25,7°C alle 13:00. La velocità del vento aumenterà leggermente, arrivando a 12,2 km/h, mentre l’umidità si attesterà attorno al 64%. Non si prevedono precipitazioni, con una copertura nuvolosa che si manterrà intorno al 29%.

Infine, nella sera, il cielo si presenterà con poche nuvole e temperature in calo, che scenderanno a 21,2°C entro le 23:00. La velocità del vento si stabilizzerà attorno ai 6,2 km/h, con un’umidità che salirà fino all’85%. La pressione atmosferica rimarrà costante a 1014 hPa.

Sabato 28 Settembre

La notte di Sabato 28 Settembre si aprirà con un cielo sereno e temperature che si aggireranno intorno ai 21,1°C. La copertura nuvolosa sarà minima, solo 6%, e il vento soffierà da Est – Sud Est a una velocità di 6,2 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’85%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1014 hPa.

Durante la mattina, il cielo rimarrà prevalentemente sereno fino alle 08:00, quando si passerà a nubi sparse con una copertura nuvolosa che salirà all’80%. Le temperature si attesteranno intorno ai 22,4°C. La probabilità di pioggia aumenterà, raggiungendo il 34%. La velocità del vento si intensificherà, arrivando a 9,9 km/h.

Nel pomeriggio, si prevedono piogge leggere a partire dalle 09:00, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 90%. Le temperature scenderanno a 21,8°C alle 10:00, e la probabilità di pioggia sarà significativa, con accumuli che potrebbero arrivare a 0,6 mm. L’umidità si attesterà attorno al 90%, rendendo l’aria piuttosto umida.

La sera porterà un miglioramento, con il cielo che si schiarirà e temperature che scenderanno a 19,4°C. La velocità del vento si stabilizzerà attorno ai 9 km/h, e l’umidità si manterrà al 63%. Non si prevedono precipitazioni, e la pressione atmosferica salirà a 1017 hPa.

Domenica 29 Settembre

La notte di Domenica 29 Settembre inizierà con piogge leggere, con una copertura nuvolosa del 37% e temperature di circa 18,6°C. La velocità del vento sarà di 5,9 km/h proveniente da Ovest, con una probabilità di pioggia che si attesterà attorno a 68%. L’umidità rimarrà alta, intorno al 68%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1018 hPa.

Durante la mattina, le piogge continueranno, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100% e temperature che si aggireranno intorno ai 18,5°C. La velocità del vento sarà di 5,1 km/h, e la probabilità di pioggia rimarrà alta, con accumuli che potrebbero arrivare a 0,14 mm. L’umidità si attesterà al 71%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo miglioreranno, con un passaggio a nubi sparse e temperature che saliranno fino a 22,1°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 8,6 km/h, mentre la probabilità di pioggia scenderà al 4%. L’umidità si manterrà attorno al 46%.

Infine, nella sera, il cielo si presenterà con poche nuvole e temperature in calo a 16,6°C. La velocità del vento sarà di 13,6 km/h, e non si prevedono precipitazioni. L’umidità si attesterà intorno al 55%, mentre la pressione atmosferica salirà a 1022 hPa.

In conclusione, il fine settimana a Nocera Superiore si presenterà con un Venerdì prevalentemente sereno, un Sabato caratterizzato da piogge leggere e un Domenica in miglioramento, con schiarite e temperature più fresche. Gli amanti dell’aria aperta dovranno prestare attenzione alle condizioni meteo del Sabato, mentre Domenica offrirà opportunità per attività all’aperto.

