Previsioni Meteo Nuoro: il bollettino per domani sabato 14 settembre

Sabato 14 Settembre a Nuoro si presenterà con un clima prevalentemente sereno, caratterizzato da temperature gradevoli e una leggera variabilità nuvolosa nel corso della giornata. Le previsioni meteo indicano una mattinata con cieli sereni e temperature che si alzeranno rapidamente, mentre nel pomeriggio si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa. La sera porterà con sé un cielo più coperto, ma senza precipitazioni significative.

Nella notte, le temperature si manterranno fresche, oscillando intorno ai 10,1°C con un cielo sereno e una leggera brezza proveniente da Ovest – Sud Ovest. L’umidità sarà piuttosto alta, attorno al 74%, ma non si registreranno precipitazioni. Con l’arrivo della mattina, il clima si farà più mite, con temperature che raggiungeranno i 14,7°C alle 07:00 e saliranno fino a 21,3°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, con un massimo del 2% di nuvole, garantendo così una giornata soleggiata e piacevole.

Nel pomeriggio, si prevede un incremento della nuvolosità, con nubi sparse che porteranno la copertura nuvolosa fino al 60% entro le 17:00. Le temperature inizieranno a scendere, raggiungendo i 15,7°C alle 18:00. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 12,8 km/h. Nonostante l’aumento delle nuvole, le previsioni del tempo non indicano piogge, mantenendo un clima asciutto.

Con l’arrivo della sera, il cielo si presenterà coperto, con una copertura nuvolosa che toccherà il 95% alle 21:00. Le temperature scenderanno ulteriormente, attestandosi intorno ai 12,1°C. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 76%, ma non si prevedono precipitazioni. La brezza leggera accompagnerà la serata, rendendo l’atmosfera fresca e gradevole.

In conclusione, le previsioni meteo per Nuoro indicano un Sabato caratterizzato da un inizio soleggiato e un pomeriggio con un aumento della nuvolosità, senza però alcuna previsione di pioggia. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che continueranno a oscillare tra i 10°C e i 21°C, rendendo l’atmosfera ideale per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Sabato 14 Settembre a Nuoro

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +9.4° perc. +8.5° Assenti 7.3 OSO max 9.4 Libeccio 79 % 1016 hPa 4 cielo sereno +9.3° perc. +8.6° Assenti 6.2 SO max 7.7 Libeccio 80 % 1016 hPa 7 cielo sereno +14.7° perc. +13.6° Assenti 6 O max 10 Ponente 53 % 1016 hPa 10 cielo sereno +19.5° perc. +18.3° Assenti 8.3 O max 11.6 Ponente 32 % 1015 hPa 13 poche nuvole +21.1° perc. +20.1° Assenti 11.3 O max 12.8 Ponente 35 % 1014 hPa 16 nubi sparse +18° perc. +17° Assenti 3.8 NNO max 8.7 Maestrale 46 % 1015 hPa 19 cielo coperto +13.9° perc. +12.9° Assenti 2.9 OSO max 2.9 Libeccio 61 % 1017 hPa 22 nubi sparse +11.5° perc. +10.8° Assenti 6 SO max 6.2 Libeccio 81 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 07:05 e tramonta alle ore 19:28

