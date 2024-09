Previsioni Meteo Nuoro: tutti i dettagli per domani lunedì 16 settembre

MeteoWeb

Lunedì 16 Settembre a Nuoro si preannuncia come una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo sarà sereno, favorendo un abbassamento delle temperature, che toccheranno i +11°C. Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, che porterà a un cielo parzialmente nuvoloso, con temperature che saliranno fino a +21°C nel primo pomeriggio. La sera vedrà un ulteriore calo delle temperature, che si stabilizzeranno attorno ai +13°C.

Durante la notte, da mezzanotte fino alle prime luci dell’alba, il meteo si presenterà con un cielo sereno e una temperatura che varierà tra +11°C e +11,2°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 14,3 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 73%, garantendo una sensazione di freschezza.

Con l’arrivo della mattina, il cielo inizierà a coprirsi di nubi sparse, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 75% entro le ore 09:00. Le temperature saliranno gradualmente, toccando i 19,7°C alle 10:00 e raggiungendo i 21°C intorno a mezzogiorno. Il vento si manterrà leggero, con velocità che varieranno tra 4,4 km/h e 6,7 km/h.

Nel pomeriggio, il cielo diventerà completamente coperto, con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature inizieranno a scendere, passando da 21,2°C alle 13:00 a 19,6°C alle 16:00. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 65% alle 17:00, mentre il vento rimarrà debole, con intensità che non supereranno i 3,5 km/h.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 13°C. Il cielo rimarrà coperto, con una leggera probabilità di pioggia, ma senza precipitazioni significative. L’umidità aumenterà fino a raggiungere il 92%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Nuoro indicano una giornata di transizione, con un clima che si manterrà fresco e nuvoloso. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con un possibile ritorno del sole e un incremento delle temperature. Pertanto, è consigliabile prepararsi a un inizio settimana variabile, ma senza eccessive preoccupazioni per maltempo.

Tutti i dati meteo di Lunedì 16 Settembre a Nuoro

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +11° perc. +10.1° Assenti 8.6 SO max 14.3 Libeccio 73 % 1016 hPa 3 cielo sereno +11.2° perc. +10.4° Assenti 8.3 SO max 12.6 Libeccio 77 % 1014 hPa 6 cielo sereno +12.3° perc. +11.6° Assenti 5.9 SO max 9.1 Libeccio 76 % 1013 hPa 9 nubi sparse +18.5° perc. +17.8° Assenti 5.4 OSO max 8.7 Libeccio 52 % 1012 hPa 12 cielo coperto +21° perc. +20.3° Assenti 4.4 O max 8.5 Ponente 44 % 1010 hPa 15 cielo coperto +20.5° perc. +19.8° Assenti 1.5 NNO max 6.1 Maestrale 47 % 1008 hPa 18 cielo coperto +15.6° perc. +15.2° Assenti 2.6 ENE max 5 Grecale 77 % 1009 hPa 21 cielo coperto +13° perc. +12.7° prob. 5 % 0.6 SSO max 2.8 Libeccio 91 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 07:07 e tramonta alle ore 19:25

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.