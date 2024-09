Previsioni Meteo Nuoro: tutti i dettagli per domani martedì 17 settembre

MeteoWeb

Martedì 17 Settembre a Nuoro si preannuncia come una giornata caratterizzata da un clima variabile, con un inizio notturno sereno che si trasformerà in un pomeriggio piovoso. Le previsioni meteo indicano un passaggio da condizioni di cielo sereno a coperto, con piogge leggere che si manifesteranno nel corso della giornata. La temperatura si manterrà su valori moderati, oscillando tra i 12,2°C e i 21,9°C, mentre il vento sarà prevalentemente debole, proveniente da nord-est.

Durante la notte, le condizioni saranno generalmente serene, con nubi sparse e temperature che si attesteranno intorno ai 12,2°C. La copertura nuvolosa sarà al 53%, con una leggera brezza che accompagnerà le ore notturne. La probabilità di precipitazioni sarà molto bassa, attestandosi attorno al 2%.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà coperto, con una temperatura che salirà fino a 21,9°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa aumenterà, raggiungendo il 100% intorno alle 07:00. La probabilità di pioggia rimarrà contenuta, ma già a partire dalle 14:00 si inizieranno a registrare le prime piogge leggere, con accumuli che non supereranno i 0,39mm.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un incremento delle precipitazioni, con piogge leggere che si intensificheranno. Le temperature scenderanno progressivamente, arrivando a toccare i 15,7°C alle 17:00. La copertura nuvolosa si manterrà alta, con valori attorno al 90%. Il vento, pur rimanendo debole, potrà raggiungere velocità di circa 14,3km/h.

La sera porterà con sé un cielo ancora coperto, con temperature che continueranno a scendere fino a 12,4°C. La probabilità di pioggia si ridurrà, ma il cielo rimarrà nuvoloso, con una copertura che si attesterà attorno al 95%. Le condizioni di umidità saranno elevate, superando il 90%, contribuendo a una sensazione di freschezza.

In conclusione, le previsioni meteo per Nuoro indicano una giornata di transizione, con un inizio sereno che si trasformerà in un pomeriggio piovoso. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni, con un ritorno a cieli più sereni e temperature in aumento. Pertanto, è consigliabile prepararsi a un Martedì variabile, ma con la certezza che il clima si stabilizzerà nei giorni a venire.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +12.1° perc. +11.8° prob. 5 % 1.7 E max 4.9 Levante 93 % 1010 hPa 4 cielo sereno +11.9° perc. +11.6° prob. 11 % 0.4 NNE max 4.1 Grecale 95 % 1010 hPa 7 cielo coperto +16.1° perc. +15.6° prob. 4 % 4.3 NNE max 8.3 Grecale 73 % 1010 hPa 10 cielo coperto +20.8° perc. +20.2° prob. 6 % 9.1 NE max 9.4 Grecale 46 % 1010 hPa 13 cielo coperto +20.9° perc. +20.3° prob. 11 % 14.3 NE max 11.4 Grecale 47 % 1009 hPa 16 pioggia leggera +16.8° perc. +16.3° 0.32 mm 10.9 NE max 17.7 Grecale 68 % 1011 hPa 19 cielo coperto +13.7° perc. +13.4° prob. 40 % 6.2 NE max 10 Grecale 86 % 1013 hPa 22 cielo coperto +12.2° perc. +11.8° prob. 20 % 3.8 ENE max 5.5 Grecale 92 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:08 e tramonta alle ore 19:23

