Previsioni Meteo Olbia: il bollettino per domani martedì 3 settembre

Martedì 3 Settembre a Olbia si prospetta una giornata caratterizzata da variazioni meteorologiche significative. Le prime ore della mattina saranno contraddistinte da piogge leggere, con una copertura nuvolosa che andrà via via diminuendo nel corso della giornata. Le temperature si manterranno piuttosto stabili, con valori che oscilleranno tra i +21,4°C e i +30,3°C. Il vento soffierà prevalentemente da sud, con intensità che raggiungerà i 20,1km/h durante il pomeriggio.

Nel dettaglio, la notte sarà caratterizzata da nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai +22,1°C. Le prime ore del mattino vedranno un cielo sereno con una leggera diminuzione della copertura nuvolosa e temperature che si manterranno stabili intorno ai +21-22°C. Durante la mattinata, il cielo resterà sereno con un aumento delle temperature fino a toccare i +28,8°C.

Nel pomeriggio, le nubi sparse tenderanno a diradarsi, lasciando spazio a poche nuvole e temperature che si manterranno intorno ai +30°C. Le precipitazioni leggere faranno la loro comparsa, con una probabilità che si attesterà intorno al 10-15%. La sera vedrà un ritorno delle piogge leggere, con una copertura nuvolosa che aumenterà leggermente e temperature che si abbasseranno fino ai +23,9°C.

In base alle previsioni meteo per i prossimi giorni a Olbia, si prevede un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con un cielo sempre più sereno e temperature che si manterranno piuttosto stabili. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione alle precipitazioni leggere che potrebbero verificarsi nel corso della giornata. Restate aggiornati sulle ultime previsioni meteo per pianificare al meglio le vostre attività a Olbia nei prossimi giorni.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +21.8° perc. +22.3° Assenti 6.9 S max 8 Ostro 86 % 1013 hPa 4 pioggia leggera +21.5° perc. +22.1° 0.28 mm 4.6 S max 8.8 Ostro 91 % 1013 hPa 7 pioggia leggera +25.4° perc. +26° 0.18 mm 6.2 SE max 13.8 Scirocco 78 % 1014 hPa 10 nubi sparse +29.8° perc. +32° prob. 12 % 17.7 ESE max 18.3 Scirocco 57 % 1015 hPa 13 poche nuvole +30.2° perc. +32.2° prob. 2 % 18.8 E max 16.3 Levante 55 % 1014 hPa 16 pioggia leggera +27.8° perc. +30° 0.17 mm 15 ESE max 17.2 Scirocco 67 % 1014 hPa 19 cielo sereno +24° perc. +24.8° prob. 1 % 6.4 ESE max 9.7 Scirocco 91 % 1014 hPa 22 pioggia leggera +24.6° perc. +25.4° 0.17 mm 8.1 E max 14.5 Levante 91 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:54 e tramonta alle ore 19:46

