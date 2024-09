Previsioni Meteo Pagani: il bollettino per la prossima settimana 30 Settembre – 3 Ottobre

MeteoWeb

Nella notte di Lunedì 30 Settembre, il cielo sarà sereno con temperature che scenderanno da 17,2°C a 16,4°C. La copertura nuvolosa rimarrà sotto il 3%, garantendo ottima visibilità. Durante la mattina, la temperatura salirà fino a 24°C e il cielo continuerà a essere sereno. Nel pomeriggio, si stabilizzerà attorno ai 24°C, mentre in serata scenderà a 19,3°C. Martedì 1 Ottobre, il cielo rimarrà sereno con temperature che raggiungeranno i 23,5°C. Mercoledì 2 Ottobre, ci sarà un aumento della nuvolosità, con temperature attorno ai 23,1°C e umidità crescente. Giovedì 3 Ottobre, si prevedono piogge moderate e cielo coperto.

Lunedì 30 Settembre

Nella notte di Lunedì 30 Settembre, il cielo si presenterà sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai 17,2°C alle 00:00, scendendo leggermente a 16,4°C alle 05:00. La copertura nuvolosa rimarrà al di sotto del 3%, garantendo un’ottima visibilità. La velocità del vento varierà tra 6,6 km/h e 10,3 km/h, proveniente principalmente da Nord Est. L’umidità si manterrà intorno al 53%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1022 hPa.

Durante la mattina, a partire dalle 06:00, la temperatura inizierà a salire, raggiungendo i 20,5°C alle 08:00 e i 24°C alle 11:00. Il cielo continuerà a rimanere sereno, con una copertura nuvolosa pari a 0% fino alle 12:00. La velocità del vento si manterrà bassa, oscillando tra 4,1 km/h e 6 km/h, sempre da Nord e Ovest. L’umidità scenderà fino al 30%.

Nel pomeriggio, la temperatura si stabilizzerà attorno ai 24°C alle 13:00 e 14:00, per poi scendere leggermente a 22,5°C alle 16:00. Il cielo rimarrà sereno e la copertura nuvolosa rimarrà a 0%. La velocità del vento sarà moderata, con punte di 10 km/h. L’umidità aumenterà fino al 40%.

Infine, nella sera, la temperatura scenderà a 20,1°C alle 21:00 e si stabilizzerà attorno ai 19,3°C alle 23:00. Il cielo continuerà a essere sereno, con una copertura nuvolosa che rimarrà al di sotto del 2%. La velocità del vento sarà più contenuta, attorno ai 3 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 54%.

Martedì 1 Ottobre

Nella notte di Martedì 1 Ottobre, il cielo si presenterà sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai 19°C alle 00:00, scendendo a 17,8°C alle 05:00. La copertura nuvolosa sarà molto bassa, intorno al 2%. La velocità del vento sarà leggera, variando tra 1,8 km/h e 3 km/h, proveniente da Nord Est. L’umidità si manterrà attorno al 55%.

Durante la mattina, a partire dalle 06:00, la temperatura inizierà a salire, raggiungendo i 21,3°C alle 08:00 e i 23,5°C alle 12:00. Il cielo rimarrà sereno fino alle 12:00, con una copertura nuvolosa che aumenterà leggermente fino al 10%. La velocità del vento si manterrà bassa, oscillando tra 2,4 km/h e 9,8 km/h, sempre da Sud – Sud Ovest. L’umidità si stabilizzerà attorno al 46%.

Nel pomeriggio, la temperatura si stabilizzerà attorno ai 23,4°C alle 13:00 e 14:00, per poi scendere a 21,6°C alle 16:00. Il cielo presenterà poche nuvole, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 17%. La velocità del vento sarà moderata, con punte di 10,4 km/h. L’umidità aumenterà fino al 60%.

Infine, nella sera, la temperatura scenderà a 19,6°C alle 21:00 e si stabilizzerà attorno ai 19°C alle 23:00. Il cielo presenterà nubi sparse, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 30%. La velocità del vento sarà leggera, attorno ai 1,5 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 65%.

Mercoledì 2 Ottobre

Nella notte di Mercoledì 2 Ottobre, il cielo si presenterà con poche nuvole e una temperatura che si attesterà intorno ai 18,7°C alle 00:00, scendendo a 17,8°C alle 05:00. La copertura nuvolosa sarà al 19%. La velocità del vento sarà leggera, variando tra 2,4 km/h e 4,2 km/h, proveniente da Sud – Sud Est. L’umidità si manterrà attorno al 70%.

Durante la mattina, a partire dalle 06:00, la temperatura inizierà a salire, raggiungendo i 21,4°C alle 08:00 e i 23,3°C alle 11:00. Il cielo presenterà nubi sparse, con una copertura nuvolosa che aumenterà fino al 64%. La velocità del vento si manterrà bassa, oscillando tra 2,9 km/h e 9,7 km/h, sempre da Sud. L’umidità si stabilizzerà attorno al 54%.

Nel pomeriggio, la temperatura si stabilizzerà attorno ai 23,1°C alle 13:00 e 14:00, per poi scendere a 21,4°C alle 17:00. Il cielo sarà coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 96%. La velocità del vento sarà moderata, con punte di 10,9 km/h. L’umidità aumenterà fino al 69%.

Infine, nella sera, la temperatura scenderà a 20,5°C alle 21:00 e si stabilizzerà attorno ai 20,6°C alle 23:00. Il cielo continuerà a essere coperto, con una copertura nuvolosa al 100%. La velocità del vento sarà più contenuta, attorno ai 8,5 km/h. L’umidità si manterrà intorno all’87%.

Giovedì 3 Ottobre

Nella notte di Giovedì 3 Ottobre, il cielo sarà coperto e si verificheranno piogge moderate. La temperatura si attesterà intorno ai 20,4°C alle 00:00, scendendo a 19,6°C alle 05:00. La copertura nuvolosa sarà al 100%. La velocità del vento sarà moderata, variando tra 9,3 km/h e 13,1 km/h, proveniente da Sud. L’umidità si manterrà attorno all’87%.

Durante la mattina, la temperatura si stabilizzerà attorno ai 19,8°C alle 06:00 e 20,3°C alle 07:00. Il cielo continuerà a essere coperto con piogge leggere e una copertura nuvolosa al 100%. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 10,7 km/h e 12,9 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno al 89%.

Nel pomeriggio, la temperatura si stabilizzerà attorno ai 20,5°C alle 13:00 e 14:00, per poi scendere a 20,1°C alle 16:00. Il cielo rimarrà coperto, con una copertura nuvolosa al 96%. La velocità del vento sarà moderata, con punte di 12,9 km/h. L’umidità aumenterà fino al 73%.

Infine, nella sera, la temperatura scenderà a 20,6°C alle 21:00 e si stabilizzerà attorno ai 20,6°C alle 23:00. Il cielo continuerà a essere coperto, con una copertura nuvolosa al 100%. La velocità del vento sarà più contenuta, attorno ai 13,9 km/h. L’umidità si manterrà intorno all’87%.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni indicano un inizio di settimana caratterizzato da temperature gradevoli e cieli sereni, seguiti da un aumento della nuvolosità e piogge a partire da Mercoledì. Si consiglia di prepararsi per un cambio di tempo, specialmente per Giovedì, quando le precipitazioni potrebbero essere più consistenti.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.