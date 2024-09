Previsioni Meteo Palmi: il bollettino per domani martedì 17 settembre

MeteoWeb

Martedì 17 Settembre a Palmi si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili, con una predominanza di nuvolosità e piogge leggere. Le previsioni meteo indicano un inizio di giornata con cieli coperti e una temperatura che si attesterà intorno ai 18,5°C durante la notte. Con il passare delle ore, si assisterà a un incremento della temperatura, che raggiungerà i 23°C nella mattina, ma le piogge non tarderanno ad arrivare, influenzando il clima per gran parte della giornata.

Durante la notte, Palmi sperimenterà un cielo inizialmente con nubi sparse, che si trasformeranno in un cielo coperto. Le temperature si manterranno attorno ai 18,5°C, con una leggera brezza proveniente da Sud Est. La probabilità di precipitazioni sarà moderata, con un aumento nel corso della notte.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto e le temperature saliranno fino a raggiungere i 23°C. Le previsioni del tempo indicano piogge leggere a partire dalle 10:00, con accumuli di circa 0,1mm. L’umidità sarà elevata, attorno al 54%, e il vento si presenterà con intensità leggera, proveniente prevalentemente da Ovest.

Il pomeriggio continuerà a essere caratterizzato da piogge leggere, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 22,9°C. Le precipitazioni si intensificheranno, con accumuli che raggiungeranno i 0,16mm. La copertura nuvolosa rimarrà totale, e l’umidità si manterrà elevata, intorno al 59%. Anche il vento sarà debole, con velocità che non supereranno i 3,5km/h.

Nella sera, le condizioni meteo non subiranno significativi cambiamenti. Le piogge continueranno, con temperature che scenderanno fino a 20,1°C. La probabilità di pioggia rimarrà alta, e l’umidità si attesterà attorno al 74%. Il cielo sarà nuovamente coperto, e il vento si presenterà con una leggera brezza.

In conclusione, le previsioni meteo per Palmi indicano una giornata prevalentemente piovosa, con temperature che varieranno tra i 18,5°C e i 23°C. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni meteorologiche, con un possibile ritorno del sole e un abbassamento dell’umidità. Tuttavia, per il momento, è consigliabile prepararsi a un Martedì all’insegna della pioggia e della nuvolosità.

Tutti i dati meteo di Martedì 17 Settembre a Palmi

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +18.5° perc. +18.4° prob. 24 % 9.2 SE max 10.7 Scirocco 76 % 1010 hPa 3 pioggia leggera +18.2° perc. +18° 0.17 mm 6.6 SE max 7 Scirocco 77 % 1010 hPa 6 cielo coperto +19.5° perc. +19.3° prob. 74 % 2.6 SE max 5.7 Scirocco 72 % 1011 hPa 9 cielo coperto +23° perc. +22.7° prob. 12 % 3.4 O max 6.1 Ponente 54 % 1010 hPa 12 pioggia leggera +21.8° perc. +21.7° 0.15 mm 3.2 E max 6.4 Levante 63 % 1011 hPa 15 cielo coperto +22.9° perc. +22.8° prob. 45 % 0.5 SE max 8.2 Scirocco 59 % 1010 hPa 18 cielo coperto +20.9° perc. +20.8° prob. 58 % 3.3 SSE max 7 Scirocco 69 % 1011 hPa 21 cielo coperto +20.1° perc. +20.1° prob. 34 % 7.2 ONO max 8.6 Maestrale 74 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:42 e tramonta alle ore 18:57

