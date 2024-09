Previsioni Meteo Palmi: il bollettino per domani sabato 14 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 14 Settembre a Palmi indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità, con piogge leggere che si alterneranno a momenti di cielo coperto e nubi sparse. La temperatura si manterrà su valori miti, oscillando tra 18,4°C e 20,4°C, mentre il vento soffierà prevalentemente da ovest-nord-ovest con intensità variabile. La probabilità di precipitazioni sarà presente durante gran parte della giornata, con un aumento della copertura nuvolosa nelle ore serali.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e una temperatura di circa 20,4°C. La velocità del vento sarà sostenuta, raggiungendo i 33,6 km/h, con raffiche fino a 46,8 km/h. La probabilità di pioggia rimarrà bassa, attorno al 3%. Con l’avanzare delle ore, la situazione cambierà, e già dalle prime luci dell’alba, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa.

Nella mattina, le previsioni del tempo indicano un incremento delle precipitazioni, con piogge leggere che inizieranno a manifestarsi. Le temperature si attesteranno intorno ai 18,4°C e 19,5°C, mentre l’umidità salirà fino al 79%. Il vento continuerà a soffiare con intensità, mantenendo una brezza tesa. Le piogge si intensificheranno, con accumuli che potranno raggiungere i 0,97 mm entro le ore centrali della giornata.

Nel pomeriggio, le condizioni rimarranno simili, con piogge leggere che si protrarranno fino alle ore 17:00. La temperatura percepita si manterrà attorno ai 19°C, mentre la copertura nuvolosa sarà predominante, con valori di umidità che si attesteranno attorno al 62%. Il vento, pur mantenendo una certa intensità, potrebbe subire un leggero calo, ma continuerà a soffiare da ovest-nord-ovest.

Con l’arrivo della sera, le previsioni meteo indicano un passaggio a un cielo coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 19°C. Le probabilità di pioggia diminuiranno, ma la copertura nuvolosa rimarrà alta, con un’umidità che si manterrà attorno al 54%. Il vento continuerà a soffiare, ma con intensità ridotta rispetto al pomeriggio.

In conclusione, le previsioni del tempo per Palmi nei prossimi giorni mostrano un miglioramento delle condizioni meteo, con un graduale ritorno a cieli sereni e temperature in aumento. Tuttavia, per Sabato 14 Settembre, è consigliabile prepararsi a una giornata di pioggia leggera e vento fresco, con temperature miti che renderanno l’atmosfera piuttosto gradevole nonostante le precipitazioni.

Tutti i dati meteo di Sabato 14 Settembre a Palmi

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +20.4° perc. +20° prob. 3 % 33.6 ONO max 46.8 Maestrale 54 % 1012 hPa 3 cielo coperto +20.1° perc. +19.7° prob. 31 % 31.9 O max 41.9 Ponente 59 % 1012 hPa 6 pioggia leggera +18.4° perc. +18.3° 0.85 mm 26.9 ONO max 36.1 Maestrale 79 % 1012 hPa 9 pioggia leggera +18.5° perc. +18.4° 0.92 mm 26.1 ONO max 32.8 Maestrale 78 % 1013 hPa 12 pioggia leggera +19.5° perc. +19.3° 0.69 mm 23.7 ONO max 30.3 Maestrale 70 % 1014 hPa 15 pioggia leggera +19.6° perc. +19.3° 0.33 mm 24.2 ONO max 32.6 Maestrale 66 % 1013 hPa 18 cielo coperto +19.4° perc. +19° prob. 38 % 23.9 ONO max 33.7 Maestrale 61 % 1014 hPa 21 nubi sparse +19° perc. +18.4° prob. 18 % 20.8 NO max 33.1 Maestrale 54 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:40 e tramonta alle ore 19:02

