Previsioni Meteo Palmi: tutti i dettagli per domani martedì 1 ottobre

Le previsioni meteo per Martedì 1 Ottobre a Palmi indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature gradevoli e una leggera brezza. Durante la notte, si registreranno nubi sparse e temperature che oscilleranno intorno ai 18°C, con una leggera diminuzione della copertura nuvolosa. Man mano che si passerà alla mattina, il cielo si presenterà sereno, favorendo un aumento delle temperature che raggiungeranno i 21°C intorno a mezzogiorno. Nel pomeriggio, si manterrà il cielo sereno, con temperature che tenderanno a scendere leggermente, ma senza precipitazioni previste. La sera si concluderà con temperature fresche, attorno ai 18°C, e condizioni di calma.

Durante la notte, le temperature si manterranno attorno ai 18°C, con una leggera brezza proveniente da Nord Ovest. La copertura nuvolosa sarà attorno al 30-40%, senza precipitazioni. La mattina si aprirà con un cielo sereno e temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i 21°C entro le ore centrali della giornata. La velocità del vento sarà moderata, intorno ai 10 km/h, con direzione sempre da Nord Ovest.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno e le temperature inizieranno a scendere, stabilizzandosi attorno ai 20°C. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo l’atmosfera piacevole. La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 18°C, con condizioni di calma e assenza di precipitazioni. L’umidità si manterrà attorno al 70%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1016 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Palmi suggeriscono un mantenimento di condizioni serene, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Si prevede che nei giorni successivi ci sarà una leggera oscillazione delle temperature, ma senza significative variazioni nelle condizioni meteorologiche. Gli amanti del bel tempo potranno godere di un clima favorevole, ideale per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Martedì 1 Ottobre a Palmi

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +18.2° perc. +18° Assenti 11.7 NO max 15.9 Maestrale 73 % 1019 hPa 3 nubi sparse +18.1° perc. +17.8° Assenti 10.1 NO max 14.9 Maestrale 71 % 1018 hPa 6 nubi sparse +18.8° perc. +18.5° Assenti 9.1 NO max 13.9 Maestrale 69 % 1018 hPa 9 nubi sparse +21° perc. +20.7° Assenti 10 NO max 12.5 Maestrale 61 % 1018 hPa 12 nubi sparse +21.6° perc. +21.4° Assenti 10.9 NO max 12.9 Maestrale 60 % 1017 hPa 15 cielo sereno +20.8° perc. +20.5° Assenti 8 NO max 10.9 Maestrale 62 % 1016 hPa 18 cielo sereno +18.6° perc. +18.3° Assenti 1.3 NO max 4.8 Maestrale 70 % 1016 hPa 21 cielo sereno +18.4° perc. +18.1° Assenti 1.3 NE max 5 Grecale 69 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:55 e tramonta alle ore 18:35

