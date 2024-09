Previsioni Meteo Pietrasanta: il bollettino per domani giovedì 12 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Pietrasanta di Giovedì 12 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge diffuse e temperature relativamente miti. Durante la notte, la pioggia leggera continuerà a cadere, mantenendo le temperature sopra i 17°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con venti moderati provenienti da sud-ovest. La situazione non migliorerà durante la mattina, quando si registreranno ancora precipitazioni, sebbene con intensità variabile.

Nel dettaglio, la notte si presenterà con piogge leggere, con temperature che si attesteranno intorno ai 20°C e una velocità del vento che raggiungerà i 25 km/h. La mattina seguirà lo stesso trend, con piogge persistenti e temperature che si manterranno stabili, oscillando tra i 20°C e i 21°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, con venti che si faranno sentire, rendendo l’aria fresca e umida.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo subiranno un cambiamento, con l’arrivo di piogge moderate. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 19°C. La pioggia si intensificherà, con accumuli che potrebbero raggiungere i 1.43 mm. Anche in questo frangente, la copertura nuvolosa rimarrà totale, e i venti continueranno a soffiare con intensità moderata.

La sera porterà con sé un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 17°C. Le piogge, sebbene più leggere, continueranno a cadere, mantenendo l’atmosfera umida. La velocità del vento si ridurrà, ma rimarrà comunque presente, contribuendo a un clima fresco e ventilato.

In conclusione, le previsioni del tempo per Pietrasanta nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo. Dopo una giornata di piogge e nuvole, si prevede un ritorno del sole e un aumento delle temperature, rendendo il weekend più gradevole. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Giovedì 12 Settembre a Pietrasanta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +21° perc. +21.4° 0.98 mm 27.1 SSO max 42.4 Libeccio 86 % 1006 hPa 4 pioggia leggera +20.6° perc. +20.8° 0.74 mm 24.3 SSO max 34.6 Libeccio 83 % 1004 hPa 7 pioggia leggera +20.2° perc. +20.5° 0.35 mm 25.1 SSO max 34.9 Libeccio 83 % 1004 hPa 10 cielo coperto +20.3° perc. +20.2° prob. 60 % 24.9 SSO max 35.1 Libeccio 71 % 1005 hPa 13 cielo coperto +20.3° perc. +20.2° prob. 24 % 19.2 SSO max 28.2 Libeccio 70 % 1004 hPa 16 pioggia leggera +19.6° perc. +19.6° 0.89 mm 20.4 SO max 27.5 Libeccio 76 % 1004 hPa 19 cielo coperto +18.2° perc. +18.1° prob. 38 % 22 SO max 30.6 Libeccio 77 % 1005 hPa 22 pioggia leggera +18° perc. +17.8° 0.23 mm 1.9 O max 9.2 Ponente 75 % 1003 hPa Il sole sorge alle ore 06:58 e tramonta alle ore 19:30

