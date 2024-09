Previsioni Meteo Pietrasanta: il bollettino per domani mercoledì 11 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 11 Settembre a Pietrasanta indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, seguito da un progressivo aumento della nuvolosità e da piogge leggere nel pomeriggio e nella sera. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 20°C e i 25°C, mentre il vento soffierà con intensità variabile, portando un aumento dell’umidità.

Nella notte, le condizioni saranno prevalentemente serene, con poche nuvole e temperature che si attesteranno intorno ai 20,7°C. La mattina si presenterà con cielo sereno e temperature in aumento, raggiungendo i 25,4°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà contenuta, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento significativo: le nubi sparse inizieranno a prendere il sopravvento, portando a una diminuzione delle temperature che scenderanno fino a 22°C. Le precipitazioni si faranno sentire, con piogge leggere che inizieranno a cadere, accompagnate da un aumento dell’umidità che toccherà punte del 86%. La probabilità di pioggia si attesterà intorno al 17%, rendendo necessaria una certa cautela per chi avrà in programma attività all’aperto.

La sera porterà un ulteriore intensificarsi delle piogge, con temperature che si manterranno sui 21°C. Le precipitazioni continueranno a cadere, con valori che potranno raggiungere i 0,8mm. Il vento si farà più intenso, con raffiche che potranno superare i 24km/h, rendendo l’atmosfera più fresca e umida.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Pietrasanta mostrano un trend di instabilità, con un possibile miglioramento solo nel fine settimana. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le condizioni meteo potrebbero rimanere variabili, con possibilità di piogge alternate a momenti di sereno. Si consiglia di tenere d’occhio gli aggiornamenti per pianificare al meglio le proprie attività.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 11 Settembre a Pietrasanta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +20.4° perc. +20.4° Assenti 8.1 NE max 7.3 Grecale 73 % 1009 hPa 4 cielo sereno +20° perc. +20° prob. 1 % 6.9 NE max 6.6 Grecale 74 % 1009 hPa 7 poche nuvole +22.5° perc. +22.6° Assenti 2.9 E max 3.6 Levante 68 % 1009 hPa 10 cielo sereno +25.2° perc. +25.4° Assenti 6.9 SO max 5.8 Libeccio 59 % 1009 hPa 13 nubi sparse +25.3° perc. +25.4° prob. 16 % 8.8 SO max 8.5 Libeccio 59 % 1008 hPa 16 nubi sparse +23.9° perc. +24.2° prob. 17 % 8.3 SO max 9.3 Libeccio 69 % 1008 hPa 19 pioggia leggera +20.8° perc. +21.1° 0.39 mm 8.4 SO max 12 Libeccio 86 % 1008 hPa 22 pioggia leggera +21° perc. +21.3° 0.13 mm 16.5 SSO max 25.1 Libeccio 83 % 1007 hPa Il sole sorge alle ore 06:57 e tramonta alle ore 19:31

