Previsioni Meteo Pontecagnano Faiano: tutti i dettagli per domani sabato 28 settembre

Le previsioni meteo per Sabato 28 Settembre a Pontecagnano Faiano indicano una giornata caratterizzata da un inizio piuttosto sereno, seguito da un aumento della nuvolosità e da piogge leggere nel corso della mattina. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con massime che raggiungeranno i 23,6°C. I venti saranno prevalentemente moderati, con raffiche che potranno superare i 25 km/h. La giornata si concluderà con un miglioramento delle condizioni atmosferiche, portando a serate più serene.

Nella notte, le condizioni saranno di cielo sereno, con una temperatura che si attesterà intorno ai 20,7°C. La copertura nuvolosa sarà molto bassa, intorno al 18%, e l’umidità si manterrà alta, attorno all’82%. I venti saranno leggeri, provenienti da Est-Sud Est, con velocità di circa 4,5 km/h.

Durante la mattina, si assisterà a un aumento della nuvolosità, con nubi sparse che si trasformeranno in cielo coperto. Le temperature saliranno fino a raggiungere i 23,6°C alle 10:00, accompagnate da piogge leggere che inizieranno a manifestarsi. La probabilità di precipitazioni sarà attorno al 28%. I venti si intensificheranno, raggiungendo velocità di 17,1 km/h.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano una diminuzione delle precipitazioni, con nubi sparse che si alterneranno a momenti di sereno. Le temperature si manterranno intorno ai 22,4°C, mentre l’umidità scenderà al 60%. I venti continueranno a soffiare da Ovest, con intensità che potrà arrivare a 18 km/h.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con cielo sereno e temperature che scenderanno a circa 18°C. La copertura nuvolosa sarà ridotta, attorno al 29%, e l’umidità si stabilizzerà intorno al 70%. I venti saranno leggeri, rendendo la serata piacevole.

In conclusione, le previsioni meteo per Pontecagnano Faiano indicano un inizio di giornata variabile, con piogge leggere nella mattina, seguite da un miglioramento nel pomeriggio e in serata. Nei prossimi giorni, si prevede un ritorno a condizioni più stabili e soleggiate, con temperature che si manterranno gradevoli, rendendo possibile godere di attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Sabato 28 Settembre a Pontecagnano Faiano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +20.7° perc. +21° Assenti 4.5 ESE max 6.4 Scirocco 82 % 1014 hPa 3 cielo sereno +20.4° perc. +20.6° Assenti 5 ESE max 6.9 Scirocco 81 % 1013 hPa 6 cielo sereno +21.5° perc. +21.7° Assenti 6.5 SE max 11.8 Scirocco 79 % 1013 hPa 9 cielo coperto +23.3° perc. +23.8° prob. 28 % 13.1 S max 22.2 Ostro 79 % 1013 hPa 12 pioggia leggera +22.7° perc. +23.1° 0.4 mm 15.5 O max 22.9 Ponente 81 % 1013 hPa 15 nubi sparse +22.4° perc. +22.2° prob. 30 % 15.8 O max 21.7 Ponente 60 % 1014 hPa 18 nubi sparse +19.5° perc. +19.2° prob. 28 % 12.2 O max 18.2 Ponente 67 % 1016 hPa 21 nubi sparse +18.3° perc. +18.1° Assenti 9.6 O max 15.7 Ponente 72 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:57 e tramonta alle ore 18:42

