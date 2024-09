Previsioni Meteo Porto Torres: il bollettino per domani lunedì 16 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 16 Settembre a Porto Torres indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che scenderanno fino a 18,2°C. La mattina porterà un aumento della copertura nuvolosa, raggiungendo il 100% già dalle prime ore, e le temperature si attesteranno intorno ai 21°C. Nel pomeriggio, le condizioni rimarranno stabili, con temperature che si manterranno attorno ai 22°C. La sera vedrà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si porteranno sui 19°C, con un cielo sempre coperto.

Durante la notte, a partire da mezzanotte, il cielo sarà sereno, con una temperatura di 19,4°C e una leggera brezza proveniente da Ovest-Sud Ovest, con velocità di 24,4 km/h. Le condizioni di umidità si attesteranno intorno al 59%, garantendo una notte fresca e piacevole. Proseguendo verso la mattina, il cielo si coprirà completamente, con una temperatura che salirà fino a 21,7°C entro le 11:00. La brezza si farà più leggera, con velocità che varieranno tra i 13 e i 15 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 57%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto, con temperature che toccheranno un massimo di 22,1°C alle 13:00. La brezza si attenuerà ulteriormente, con velocità che scenderanno a 10 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 58%, rendendo l’atmosfera piuttosto umida. Verso la sera, le temperature inizieranno a calare, portandosi sui 19°C alle 21:00, con un cielo ancora completamente coperto. La brezza continuerà a soffiare, ma con intensità ridotta, intorno ai 14 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Porto Torres mostrano un trend di stabilità, con cieli prevalentemente nuvolosi e temperature che si manterranno su valori gradevoli. Martedì e Mercoledì potrebbero presentarsi condizioni simili, con una leggera possibilità di schiarite, ma senza significativi cambiamenti nelle temperature. Gli amanti del clima temperato troveranno quindi in questi giorni un’ottima occasione per godere delle bellezze della zona, anche se con un cielo non sempre sereno.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +19.4° perc. +19° Assenti 24.4 OSO max 36 Libeccio 59 % 1013 hPa 3 cielo sereno +18.8° perc. +18.4° Assenti 24 OSO max 32.9 Libeccio 64 % 1012 hPa 6 poche nuvole +18.4° perc. +18.1° Assenti 18.5 SO max 27.5 Libeccio 67 % 1011 hPa 9 cielo coperto +20.5° perc. +20.2° Assenti 15.3 SSO max 17 Libeccio 60 % 1011 hPa 12 cielo coperto +22° perc. +21.8° Assenti 13.5 SO max 14.2 Libeccio 57 % 1010 hPa 15 cielo coperto +21.7° perc. +21.5° Assenti 4 OSO max 9.8 Libeccio 60 % 1008 hPa 18 cielo coperto +20.4° perc. +20.2° Assenti 11.7 NNE max 14.5 Grecale 67 % 1009 hPa 21 cielo coperto +19.9° perc. +19.7° prob. 2 % 14.3 NE max 18.3 Grecale 69 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 07:11 e tramonta alle ore 19:29

