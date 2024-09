Previsioni Meteo Porto Torres: tutti i dettagli per domani domenica 22 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Porto Torres di Domenica 22 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con una predominanza di nuvolosità e piogge leggere, specialmente nelle ore centrali della giornata. La temperatura si manterrà su valori miti, oscillando tra i 19,5°C e i 21,1°C, mentre l’umidità si attesterà su livelli piuttosto elevati, intorno all’80%. I venti saranno prevalentemente leggeri, provenienti da direzioni variabili, con intensità che non supererà i 13 km/h.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con cielo coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 20,8°C. L’umidità sarà alta, raggiungendo il 68%, e i venti si muoveranno leggeri da Est-Sud Est. Non si prevederanno precipitazioni significative.

Con l’arrivo della mattina, la situazione meteo cambierà, portando piogge leggere a partire dalle 07:00. La temperatura scenderà leggermente, attestandosi sui 20,5°C. Le piogge continueranno a manifestarsi fino a mezzogiorno, con accumuli che varieranno da 0,15 mm a 0,76 mm. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che raggiungerà il 88%.

Nel pomeriggio, le piogge si faranno meno intense, ma non si escluderanno brevi rovesci. La temperatura si stabilizzerà attorno ai 20,6°C, mentre il cielo passerà da coperto a parzialmente nuvoloso. L’umidità rimarrà alta, intorno all’82%, e i venti continueranno a soffiare leggeri da Nord-Est.

La sera porterà un miglioramento delle condizioni meteo, con nubi sparse e una diminuzione della probabilità di pioggia. Le temperature si manterranno sui 20,3°C e l’umidità inizierà a scendere, attestandosi intorno al 80%. I venti rimarranno leggeri, rendendo la serata più gradevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Porto Torres indicano una giornata di Domenica 22 Settembre con condizioni variabili, caratterizzata da piogge leggere al mattino e un progressivo miglioramento nel pomeriggio e in serata. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore miglioramento con un aumento delle temperature e una diminuzione della nuvolosità, rendendo le condizioni meteo più favorevoli per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Domenica 22 Settembre a Porto Torres

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +20.8° perc. +20.7° Assenti 8.2 ESE max 8.4 Scirocco 68 % 1017 hPa 4 cielo coperto +20.7° perc. +20.7° Assenti 6.9 E max 7.3 Levante 70 % 1015 hPa 7 pioggia leggera +20.5° perc. +20.5° 0.15 mm 8.6 O max 11.2 Ponente 75 % 1017 hPa 10 pioggia leggera +19.6° perc. +19.8° 0.45 mm 8.5 N max 11.6 Tramontana 87 % 1017 hPa 13 pioggia leggera +20.6° perc. +20.8° 0.59 mm 8.1 NE max 9.9 Grecale 82 % 1015 hPa 16 cielo coperto +21.1° perc. +21.3° prob. 76 % 11.2 ENE max 10.1 Grecale 79 % 1015 hPa 19 nubi sparse +20.3° perc. +20.5° prob. 2 % 8.9 E max 8.5 Levante 82 % 1015 hPa 22 nubi sparse +20.3° perc. +20.4° Assenti 7.1 ESE max 6.9 Scirocco 79 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:17 e tramonta alle ore 19:18

