Previsioni Meteo Reggio Emilia: il bollettino per domani martedì 10 settembre

Le previsioni meteo a Reggio Emilia per Martedì 10 Settembre prevedono condizioni variabili durante la giornata. Al mattino, si registreranno piogge leggere con una copertura nuvolosa che andrà via via diminuendo nel corso della giornata, fino a lasciare spazio a nubi sparse nel pomeriggio e nella sera.

Durante la mattina, la temperatura si attesterà intorno ai 17-20°C, con una percezione leggermente superiore a causa dell’umidità presente. Il vento soffierà a una velocità di circa 5-7km/h provenendo prevalentemente da direzione Nord-Ovest. Le precipitazioni saranno di intensità leggera, con un’umidità che si manterrà intorno al 90%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo miglioreranno leggermente, con una diminuzione della copertura nuvolosa e la comparsa di nubi sparse. Le temperature saliranno fino a toccare i 25°C, con una percezione di caldo leggermente superiore. Il vento sarà sempre di brezza leggera, con raffiche che non supereranno i 7-8km/h.

In serata, il cielo sarà ancora parzialmente coperto da nubi sparse, con una temperatura che si attesterà intorno ai 20°C. Il vento sarà sempre di brezza leggera, con direzione variabile tra Sud e Sud-Est.

In conclusione, le previsioni meteo per Martedì 10 Settembre a Reggio Emilia indicano una giornata con alternanza di piogge leggere e schiarite nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con un’umidità che renderà l’aria fresca e leggermente umida. Si consiglia di prestare attenzione alle precipitazioni durante la mattina e di vestirsi in modo adeguato per affrontare le variazioni climatiche previste.

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +18.4° perc. +18.6° 0.18 mm 3.4 NE max 7.7 Grecale 90 % 1009 hPa 3 pioggia leggera +17.2° perc. +17.4° 0.18 mm 4.5 NO max 6.2 Maestrale 92 % 1009 hPa 6 pioggia leggera +17.5° perc. +17.7° 0.72 mm 6 NO max 8.7 Maestrale 93 % 1011 hPa 9 nubi sparse +20.7° perc. +20.9° prob. 8 % 5.5 NO max 5.5 Maestrale 80 % 1012 hPa 12 nubi sparse +23.8° perc. +24° prob. 18 % 2.4 SE max 4.8 Scirocco 64 % 1011 hPa 15 nubi sparse +25° perc. +25° prob. 35 % 5.6 SE max 7.5 Scirocco 57 % 1010 hPa 18 nubi sparse +21.8° perc. +21.9° prob. 26 % 2.4 SE max 2.7 Scirocco 69 % 1010 hPa 21 nubi sparse +20° perc. +20° Assenti 4.7 SE max 8.1 Scirocco 74 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:54 e tramonta alle ore 19:32

