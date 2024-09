Previsioni Meteo Reggio Emilia: il bollettino per domani venerdì 20 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 20 Settembre a Reggio Emilia indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente variabile, con temperature che si manterranno su valori gradevoli durante il giorno. La copertura nuvolosa varierà nel corso della giornata, alternando momenti di cielo sereno a fasi di nubi sparse. Le temperature massime raggiungeranno i 22,5°C nel pomeriggio, mentre le minime si attesteranno intorno ai 15°C durante la notte. La presenza di venti leggeri contribuirà a rendere l’atmosfera piacevole, con una umidità che si manterrà su livelli moderati.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo si presenterà inizialmente coperto, con una temperatura di 15,6°C e una copertura nuvolosa dell’87%. Con il passare delle ore, si assisterà a un parziale miglioramento, con l’arrivo di nubi sparse e una temperatura che scenderà a 15°C entro l’1:00. Le precipitazioni saranno assenti, ma si registrerà una leggera pioggia intorno alle 3:00, con un accumulo di 0,14mm.

La mattina si aprirà con un cielo sereno, con temperature che saliranno rapidamente. Alle 7:00, la temperatura raggiungerà i 16,8°C, mentre alle 8:00 si passerà a 18,3°C. La copertura nuvolosa sarà ridotta al minimo, con solo il 7% di nuvole visibili. Le condizioni rimarranno favorevoli fino a mezzogiorno, quando si registrerà una temperatura di 22,2°C e una copertura nuvolosa del 33%.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 22°C, con un picco di 22,5°C alle 13:00. Il cielo continuerà a presentarsi con poche nuvole e nubi sparse, mentre i venti si manterranno leggeri, con velocità che varieranno tra i 5 e i 12 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 52%, rendendo l’aria fresca e piacevole.

La sera porterà un graduale abbassamento delle temperature, che scenderanno a 17,6°C alle 19:00 e a 16,4°C entro le 23:00. La copertura nuvolosa aumenterà, raggiungendo il 58% alle 22:00, ma senza la previsione di precipitazioni. I venti si faranno più deboli, con intensità che non supereranno i 5 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Reggio Emilia nei prossimi giorni evidenziano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e una copertura nuvolosa variabile. Si prevede che il clima rimanga favorevole, con possibilità di qualche sporadica pioggia, ma senza eventi meteorologici significativi. Gli amanti dell’aria aperta potranno approfittare di queste condizioni per attività all’aperto, godendo di un autunno che si preannuncia mite e accogliente.

Tutti i dati meteo di Venerdì 20 Settembre a Reggio Emilia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +15.6° perc. +15.5° prob. 2 % 5.8 NO max 7.3 Maestrale 87 % 1019 hPa 3 pioggia leggera +14.9° perc. +14.8° 0.14 mm 8 O max 12.5 Ponente 91 % 1019 hPa 6 nubi sparse +15.2° perc. +15.1° prob. 4 % 7.9 O max 12.9 Ponente 90 % 1020 hPa 9 cielo sereno +19.8° perc. +19.6° prob. 8 % 5 NO max 7.8 Maestrale 68 % 1020 hPa 12 nubi sparse +22.2° perc. +21.9° prob. 14 % 11.5 ENE max 21.4 Grecale 53 % 1020 hPa 15 nubi sparse +21.9° perc. +21.6° prob. 16 % 11.6 ENE max 18.1 Grecale 56 % 1019 hPa 18 nubi sparse +18° perc. +17.9° prob. 4 % 5.5 E max 9.2 Levante 75 % 1021 hPa 21 nubi sparse +17.2° perc. +17° Assenti 2.4 ESE max 3.5 Scirocco 80 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 07:06 e tramonta alle ore 19:13

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.