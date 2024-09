Previsioni Meteo Riccione: tutti i dettagli per domani venerdì 13 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 13 Settembre a Riccione indicano una giornata caratterizzata da condizioni di maltempo persistente. Durante la notte, la città sarà interessata da pioggia leggera con una copertura nuvolosa totale. Le temperature si attesteranno intorno ai 16,2°C, mentre la velocità del vento raggiungerà i 15,6 km/h da Ovest-Nord Ovest. Con l’arrivo della mattina, le condizioni non miglioreranno, e si prevede un’intensificazione delle precipitazioni, con pioggia moderata che porterà a temperature comprese tra 12,8°C e 13,5°C.

Nel corso della giornata, le previsioni del tempo evidenziano un proseguimento della pioggia, che si intensificherà ulteriormente nel pomeriggio. Le temperature percepite rimarranno basse, oscillando tra 12,9°C e 13,4°C, con venti che si faranno sentire, raggiungendo punte di 42,2 km/h. La pioggia sarà accompagnata da un’alta umidità, che si attesterà attorno al 90%.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo continueranno a essere instabili, con pioggia moderata che persisterà fino a tarda notte. Le temperature si manterranno intorno ai 12,6°C, mentre il vento si calmerà leggermente, scendendo a 9,7 km/h. La copertura nuvolosa rimarrà totale, e non si prevedono schiarite.

In conclusione, le previsioni meteo per Riccione nei prossimi giorni mostrano un miglioramento solo parziale. Sabato e Domenica potrebbero portare a un graduale miglioramento, ma le temperature rimarranno fresche e le possibilità di pioggia non saranno del tutto escluse. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteo e di pianificare eventuali attività all’aperto tenendo conto delle previsioni del tempo.

Tutti i dati meteo di Venerdì 13 Settembre a Riccione

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +16.2° perc. +15.9° 0.11 mm 15.6 ONO max 17.6 Maestrale 78 % 1006 hPa 3 cielo coperto +15.2° perc. +14.8° prob. 52 % 27.5 ONO max 32 Maestrale 78 % 1005 hPa 6 cielo coperto +14.9° perc. +14.6° prob. 78 % 33.5 ONO max 38.9 Maestrale 82 % 1006 hPa 9 pioggia moderata +13.1° perc. +12.9° 1.19 mm 42.2 ONO max 52.7 Maestrale 93 % 1008 hPa 12 forte pioggia +13° perc. +12.8° 8.37 mm 24.6 NO max 36.1 Maestrale 92 % 1009 hPa 15 pioggia moderata +13.3° perc. +12.9° 2.94 mm 16.5 NNO max 29.1 Maestrale 85 % 1011 hPa 18 pioggia moderata +13° perc. +12.6° 1.5 mm 16 NO max 22.1 Maestrale 86 % 1013 hPa 21 pioggia leggera +13.2° perc. +12.8° 0.14 mm 9.7 O max 10.9 Ponente 84 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:50 e tramonta alle ore 19:18

