Previsioni Meteo Rieti: tutti i dettagli per domani mercoledì 25 settembre

Le previsioni meteo per Mercoledì 25 Settembre a Rieti indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente nuvolose, con piogge che si alterneranno a momenti di schiarita. Durante la notte, il cielo sarà coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 14°C e una leggera brezza proveniente da est. La probabilità di precipitazioni aumenterà nelle prime ore del mattino, con piogge leggere che continueranno fino al pomeriggio.

Nel dettaglio, la mattina inizierà con piogge leggere, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i 20°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa sarà alta, con un’umidità che si manterrà sopra il 70%. Le condizioni di pioggia si intensificheranno, portando a un accumulo di circa 1.32mm di pioggia entro le ore centrali della giornata. Il vento sarà moderato, con raffiche che potranno raggiungere i 20 km/h.

Nel pomeriggio, le piogge continueranno, ma con un’intensità che tenderà a diminuire. Le temperature si manterranno intorno ai 19°C, mentre la copertura nuvolosa inizierà a diradarsi verso le ore serali. La probabilità di pioggia rimarrà presente, ma con accumuli minori rispetto alla mattina. Verso le 17:00, si assisterà a un miglioramento delle condizioni, con la presenza di poche nuvole e una leggera brezza.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con il cielo che si presenterà a tratti nuvoloso. Le temperature scenderanno gradualmente fino a 14°C. L’umidità rimarrà elevata, ma le probabilità di pioggia saranno molto basse, con accumuli praticamente assenti. Le condizioni meteo si stabilizzeranno, permettendo di godere di una serata tranquilla.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Rieti mostrano un miglioramento generale, con un ritorno a condizioni più stabili e soleggiate. Giovedì e Venerdì si prevede un aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa, rendendo le giornate più piacevoli. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 25 Settembre a Rieti

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +14° perc. +13.7° prob. 4 % 7.3 ESE max 6.8 Scirocco 89 % 1017 hPa 3 cielo coperto +14.7° perc. +14.4° prob. 14 % 7.3 ESE max 7.5 Scirocco 84 % 1016 hPa 6 pioggia leggera +15.1° perc. +15° 0.37 mm 6.1 ESE max 9.1 Scirocco 88 % 1016 hPa 9 pioggia leggera +19.9° perc. +19.9° 0.15 mm 9.8 S max 20.1 Ostro 74 % 1016 hPa 12 pioggia moderata +20.3° perc. +20.4° 1.28 mm 10.7 SO max 18.4 Libeccio 78 % 1017 hPa 15 pioggia leggera +19.8° perc. +19.8° 0.55 mm 8.4 SSO max 15.9 Libeccio 77 % 1016 hPa 18 nubi sparse +15.5° perc. +15.5° prob. 80 % 6.3 ESE max 6.7 Scirocco 91 % 1017 hPa 21 nubi sparse +14.8° perc. +14.8° prob. 3 % 7 ESE max 7 Scirocco 92 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 07:02 e tramonta alle ore 18:55

