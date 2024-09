Previsioni Meteo Rimini: il bollettino per domani venerdì 13 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 13 Settembre a Rimini indicano una giornata caratterizzata da condizioni di maltempo persistente. Durante la notte, la città sarà avvolta da un cielo coperto, con piogge leggere che si intensificheranno nel corso della mattinata. Le temperature si manterranno su valori relativamente freschi, oscillando tra +15,5°C e +12,6°C. La velocità del vento sarà sostenuta, con raffiche che raggiungeranno i 35 km/h.

Nella notte, le condizioni meteorologiche si presenteranno con cielo coperto e piogge intermittenti. La temperatura si attesterà intorno ai +15°C, con una percezione di freddo leggermente inferiore. La velocità del vento sarà di circa 27 km/h, proveniente da Ovest – Nord Ovest, creando una sensazione di freschezza. La probabilità di precipitazioni sarà alta, con una percentuale che si aggirerà attorno al 55%.

Con l’arrivo della mattina, il maltempo si intensificherà ulteriormente. Le piogge moderate si faranno sentire, con accumuli che potranno raggiungere i 3 mm entro le ore centrali della giornata. Le temperature scenderanno fino a +12,6°C, mentre l’umidità si manterrà elevata, attorno al 93%. Il vento continuerà a soffiare con intensità, rendendo l’atmosfera piuttosto fresca e umida.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo non mostrano segni di miglioramento. Le piogge forti continueranno a cadere, con accumuli che potranno superare i 5 mm. La temperatura percepita sarà di circa +12°C, e il vento si manterrà attorno ai 16 km/h, proveniente principalmente da Nord – Nord Ovest. L’umidità rimarrà alta, contribuendo a una sensazione di disagio.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo si stabilizzeranno leggermente, ma le piogge moderate continueranno a cadere. La temperatura si attesterà intorno ai +12,4°C, mentre il vento si calmerà, portandosi a circa 14 km/h. La copertura nuvolosa rimarrà totale, con una probabilità di pioggia che si manterrà attorno al 77%.

In conclusione, le previsioni meteo per Rimini indicano un Venerdì 13 Settembre caratterizzato da un maltempo persistente, con piogge che accompagneranno la giornata. Nei giorni successivi, si prevede un leggero miglioramento, con una possibile attenuazione delle precipitazioni e un aumento delle temperature. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +15.5° perc. +15.2° prob. 26 % 11.9 ONO max 16.2 Maestrale 79 % 1006 hPa 3 cielo coperto +15.3° perc. +14.9° prob. 46 % 23 ONO max 29.1 Maestrale 77 % 1005 hPa 6 pioggia leggera +14.6° perc. +14.3° 0.14 mm 32.3 ONO max 40.1 Maestrale 83 % 1006 hPa 9 pioggia moderata +12.8° perc. +12.6° 2.02 mm 35.4 ONO max 47.4 Maestrale 92 % 1008 hPa 12 forte pioggia +12.7° perc. +12.4° 6.23 mm 23.5 NO max 39 Maestrale 91 % 1010 hPa 15 pioggia moderata +12.4° perc. +12° 3.8 mm 16.7 NO max 27.9 Maestrale 89 % 1011 hPa 18 pioggia moderata +12.3° perc. +11.9° 1.45 mm 14.2 ONO max 18.4 Maestrale 88 % 1013 hPa 21 cielo coperto +13° perc. +12.6° prob. 77 % 9.6 OSO max 11.4 Libeccio 83 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:50 e tramonta alle ore 19:18

