Previsioni Meteo Salerno: tutti i dettagli per domani giovedì 12 settembre

Le previsioni meteo per Salerno di Giovedì 12 Settembre indicano un inizio di giornata caratterizzato da condizioni prevalentemente serene, che si trasformeranno nel corso della giornata in un aumento della nuvolosità e in piogge leggere. La temperatura si manterrà su valori gradevoli, con picchi che raggiungeranno i 26,7°C nel primo pomeriggio. Tuttavia, nel tardo pomeriggio e in serata, si prevede un significativo abbassamento delle temperature e un incremento delle precipitazioni.

Nella notte, le condizioni saranno inizialmente serene, con una temperatura che si attesterà intorno ai 22,6°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con solo il 13% di nuvole nel cielo. I venti saranno leggeri, provenienti da Sud Ovest, con velocità di circa 3,2 km/h. Con il passare delle ore, si assisterà a un cielo sereno fino alle prime luci dell’alba.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno, con temperature che saliranno progressivamente fino a raggiungere i 26,1°C intorno alle 10:00. La copertura nuvolosa rimarrà contenuta, attorno al 6-9%, e i venti continueranno a soffiare debolmente da Sud Ovest. L’umidità si manterrà su livelli accettabili, intorno al 51%.

Nel pomeriggio, la situazione inizierà a cambiare. A partire dalle 13:00, si prevede un aumento della nuvolosità, con l’arrivo di piogge leggere a partire dalle 15:00. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 24,8°C alle 15:00. La copertura nuvolosa aumenterà fino a raggiungere il 46%, e le precipitazioni si intensificheranno nel corso delle ore successive, con accumuli che potrebbero arrivare a 0,36 mm entro le 17:00.

La sera porterà un ulteriore peggioramento delle condizioni meteo, con piogge moderate che si intensificheranno. Alle 19:00, la temperatura scenderà a 22°C, e la copertura nuvolosa sarà totale, con il 100% di nuvole nel cielo. Le precipitazioni continueranno a intensificarsi, con accumuli che raggiungeranno i 5,7 mm entro la 23:00. I venti si faranno più forti, con raffiche che potranno superare i 27 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Salerno nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo. Dopo la giornata di pioggia di Giovedì, si prevede un ritorno a condizioni più stabili e soleggiate, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Pertanto, si consiglia di prepararsi per un Giovedì variabile, con la possibilità di portare un ombrello per le piogge previste nel pomeriggio e in serata.

Tutti i dati meteo di Giovedì 12 Settembre a Salerno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +22.6° perc. +23° Assenti 3.2 SO max 7.6 Libeccio 78 % 1011 hPa 3 cielo sereno +22° perc. +22.3° prob. 10 % 3.1 SO max 6.6 Libeccio 79 % 1010 hPa 6 cielo sereno +22.5° perc. +22.8° prob. 15 % 3.8 SO max 8.2 Libeccio 77 % 1011 hPa 9 cielo sereno +25.6° perc. +25.7° prob. 43 % 13.6 SSO max 18.9 Libeccio 58 % 1011 hPa 12 cielo sereno +26.7° perc. +27.2° prob. 42 % 16.5 SO max 22.1 Libeccio 51 % 1011 hPa 15 pioggia leggera +24.8° perc. +24.9° 0.26 mm 14.9 OSO max 18.5 Libeccio 62 % 1010 hPa 18 pioggia leggera +22.5° perc. +22.7° 0.33 mm 7.3 OSO max 11.2 Libeccio 73 % 1010 hPa 21 pioggia moderata +21.5° perc. +21.9° 1.33 mm 13.8 S max 23.4 Ostro 82 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 06:41 e tramonta alle ore 19:10

