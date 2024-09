Previsioni Meteo San Giovanni in Persiceto: il bollettino per domani giovedì 26 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 26 Settembre a San Giovanni in Persiceto indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso al mattino, con un graduale miglioramento nel pomeriggio e serata. Le temperature si manterranno su valori miti, con picchi che raggiungeranno i 23,2°C nel corso della giornata. La presenza di nuvole sarà significativa nelle prime ore, mentre nel pomeriggio si assisterà a un parziale diradamento della copertura nuvolosa.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto con una temperatura che si attesterà intorno ai 16,4°C. La copertura nuvolosa sarà molto alta, raggiungendo il 95%, e si registreranno venti leggeri provenienti da Ovest-Sud Ovest. L’umidità si manterrà attorno al 78%, creando una sensazione di freschezza.

Nella mattina, le condizioni non subiranno cambiamenti significativi, con il cielo ancora coperto e temperature che varieranno tra i 16,2°C e i 19,4°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100% fino a metà mattinata, con venti leggeri che si muoveranno principalmente da Sud. L’umidità continuerà a mantenersi elevata, intorno al 72%.

Nel pomeriggio, si prevede un miglioramento delle condizioni atmosferiche. Le nuvole si diraderanno, lasciando spazio a nubi sparse. Le temperature raggiungeranno il massimo di 23,2°C intorno a mezzogiorno, per poi scendere leggermente nel tardo pomeriggio. La copertura nuvolosa scenderà al 49%, con venti che si faranno più sostenuti, mantenendosi comunque su valori di brezza leggera.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con il cielo che diventerà sereno. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 18°C, creando un clima piacevole per le attività all’aperto. La copertura nuvolosa sarà praticamente assente, con valori inferiori al 10%. I venti si manterranno leggeri, favorendo una sensazione di benessere.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a San Giovanni in Persiceto evidenziano un trend di stabilità climatica. Dopo una giornata di Giovedì con condizioni variabili, si prevede un weekend all’insegna del bel tempo, con temperature che continueranno a mantenersi su valori gradevoli. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di queste condizioni favorevoli per godere delle bellezze del territorio.

Tutti i dati meteo di Giovedì 26 Settembre a San Giovanni in Persiceto

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +16.4° perc. +16.1° Assenti 7.6 OSO max 8.7 Libeccio 78 % 1013 hPa 3 cielo coperto +16.2° perc. +15.9° Assenti 5 OSO max 6.4 Libeccio 79 % 1012 hPa 6 cielo coperto +16.4° perc. +16.2° Assenti 5.8 S max 6.7 Ostro 81 % 1012 hPa 9 cielo coperto +20.9° perc. +20.8° prob. 2 % 3.7 S max 12.5 Ostro 67 % 1012 hPa 12 cielo coperto +23.2° perc. +23.2° prob. 6 % 3.5 NO max 9.8 Maestrale 61 % 1011 hPa 15 nubi sparse +22.2° perc. +22.2° prob. 6 % 5.3 NNO max 12.1 Maestrale 65 % 1010 hPa 18 nubi sparse +18.6° perc. +18.6° Assenti 5.5 E max 9.8 Levante 80 % 1009 hPa 21 cielo sereno +18.4° perc. +18.4° Assenti 8 SSE max 9.2 Scirocco 79 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 07:10 e tramonta alle ore 18:59

