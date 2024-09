Previsioni Meteo San Giovanni in Persiceto: il bollettino per domani lunedì 23 settembre

MeteoWeb

Nella giornata di Lunedì 23 Settembre, San Giovanni in Persiceto si troverà ad affrontare un clima caratterizzato da un’alta copertura nuvolosa e precipitazioni diffuse. Le previsioni meteo indicano un inizio di giornata con temperature che si aggireranno intorno ai 17,5°C durante la notte, per poi salire progressivamente fino a raggiungere un massimo di 23,6°C nel pomeriggio. Tuttavia, la pioggia sarà un elemento costante, con intensità variabile, che accompagnerà gran parte della giornata.

Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente coperto, con una temperatura di 17,5°C e una copertura nuvolosa del 92%. Le condizioni di umidità saranno elevate, attorno al 79%, e il vento soffierà leggermente da Sud-Sud Ovest a una velocità di 2,2 km/h. Con il passare delle ore, la situazione meteo inizierà a migliorare, con la presenza di poche nuvole e una temperatura che scenderà fino a 16,1°C alle 03:00.

Nella mattina, il cielo rimarrà prevalentemente nuvoloso, con temperature che si alzeranno gradualmente. Alle 08:00, si registrerà una temperatura di 19,6°C e una copertura nuvolosa del 53%. Le condizioni di vento saranno deboli, con velocità che varieranno tra 0,6 km/h e 7,5 km/h. La probabilità di pioggia rimarrà bassa fino a metà mattina, quando inizieranno a manifestarsi le prime precipitazioni.

Il pomeriggio porterà un cambiamento significativo, con l’arrivo di piogge leggere che si intensificheranno nel corso delle ore. Alle 13:00, la temperatura raggiungerà i 23,4°C, ma il cielo sarà completamente coperto e la pioggia si farà sentire con una leggera intensità. Le precipitazioni continueranno fino a sera, con accumuli che potranno arrivare fino a 1,13 mm di pioggia alle 16:00.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo rimarranno instabili, con temperature in calo fino a 17,3°C alle 22:00. La pioggia leggera persisterà, accompagnata da un alto tasso di umidità che toccherà il 94%. Il vento si farà più sostenuto, con raffiche che potranno raggiungere i 15,7 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per San Giovanni in Persiceto indicano una giornata caratterizzata da nuvole e pioggia, con temperature che varieranno da un minimo di 16,1°C a un massimo di 23,6°C. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con un possibile ritorno del sole e temperature più miti. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Lunedì 23 Settembre a San Giovanni in Persiceto

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +17.5° perc. +17.4° prob. 5 % 2.2 SSO max 3.1 Libeccio 79 % 1015 hPa 3 poche nuvole +16.1° perc. +16° Assenti 3.3 SO max 3.5 Libeccio 84 % 1014 hPa 6 nubi sparse +16.5° perc. +16.4° Assenti 1.6 OSO max 3 Libeccio 83 % 1014 hPa 9 nubi sparse +20.8° perc. +20.6° Assenti 6.4 ENE max 6 Grecale 66 % 1014 hPa 12 nubi sparse +23.2° perc. +23.1° prob. 7 % 8.9 E max 10.3 Levante 59 % 1012 hPa 15 pioggia leggera +22.8° perc. +22.8° 0.68 mm 11.9 E max 16.2 Levante 66 % 1010 hPa 18 cielo coperto +19.1° perc. +19.3° prob. 71 % 10.9 ESE max 22.5 Scirocco 84 % 1010 hPa 21 pioggia leggera +17.8° perc. +18° 0.68 mm 1.8 SO max 8.2 Libeccio 91 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 07:07 e tramonta alle ore 19:05

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.