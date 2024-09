Previsioni Meteo San Giovanni in Persiceto: il bollettino per domani sabato 21 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 21 Settembre a San Giovanni in Persiceto indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente stabile, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, si registreranno nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 15,9°C. Con l’avanzare della mattina, il cielo si schiarirà progressivamente, portando a un aumento delle temperature fino a raggiungere i 22,6°C intorno a mezzogiorno. Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 23°C, con una leggera copertura nuvolosa. La sera vedrà un abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a circa 17,1°C.

Durante la notte, il cielo sarà inizialmente caratterizzato da nubi sparse con una copertura nuvolosa che si attesterà attorno al 48%. La temperatura percepita sarà di circa 15,7°C, con una leggera brezza proveniente da ovest. Con l’arrivo dell’alba, il cielo si presenterà coperto fino alle prime ore del mattino, quando si registrerà una temperatura di 16°C. La mattina si preannuncia più serena, con un progressivo diradamento delle nuvole. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 22°C entro le ore centrali della giornata.

Nel pomeriggio, il clima rimarrà gradevole, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 23°C. La copertura nuvolosa sarà moderata, con un’intensità del vento che si manterrà su valori leggeri, attorno ai 4-7 km/h. Non si prevedono precipitazioni, e l’umidità si attesterà intorno al 52%. La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 17,1°C. Il cielo si presenterà con nubi sparse, e l’umidità aumenterà fino a raggiungere il 75%.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a San Giovanni in Persiceto indicano un clima stabile e gradevole, con temperature che si manterranno su valori miti. Domani, si prevede un ulteriore aumento delle temperature, mentre nei giorni successivi potrebbe esserci un lieve abbassamento, ma senza particolari variazioni climatiche significative. Gli amanti del bel tempo potranno godere di un weekend all’insegna della tranquillità meteorologica.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +15.9° perc. +15.7° Assenti 1.4 O max 4.6 Ponente 85 % 1022 hPa 3 cielo coperto +16° perc. +15.9° Assenti 4.2 ONO max 5.3 Maestrale 84 % 1022 hPa 6 cielo coperto +16° perc. +15.9° Assenti 5.4 NO max 6.1 Maestrale 85 % 1022 hPa 9 poche nuvole +20.1° perc. +19.9° Assenti 4.1 N max 5.1 Tramontana 66 % 1022 hPa 12 poche nuvole +22.6° perc. +22.4° Assenti 5 ENE max 6.9 Grecale 55 % 1021 hPa 15 nubi sparse +23° perc. +22.8° Assenti 3.1 E max 6.7 Levante 52 % 1020 hPa 18 nubi sparse +18.9° perc. +18.7° Assenti 5.7 SSE max 7.8 Scirocco 70 % 1020 hPa 21 nubi sparse +17.5° perc. +17.3° Assenti 6.2 S max 6.7 Ostro 74 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 07:04 e tramonta alle ore 19:09

