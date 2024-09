Previsioni Meteo San Giovanni in Persiceto: il bollettino per domani sabato 28 settembre

MeteoWeb

Sabato 28 Settembre a San Giovanni in Persiceto si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori gradevoli durante tutto il giorno. Le previsioni meteo indicano un cielo sereno al mattino, che si manterrà tale anche nel pomeriggio e nella sera. Le temperature oscilleranno tra i 13,6°C della notte e i 22,1°C nel tardo mattino, con una leggera diminuzione nel pomeriggio. La ventilazione sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 35,7 km/h nel pomeriggio, provenienti principalmente da ovest.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e temperature che si attesteranno intorno ai 17,2°C. La copertura nuvolosa sarà piuttosto variabile, con un’umidità che si manterrà attorno al 62%. La brezza leggera accompagnerà la notte, con venti provenienti da sud-ovest.

Nella mattina, il cielo si schiarirà ulteriormente, portando a un cielo sereno e temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 22,1°C intorno alle 10:00. La ventilazione si intensificherà, con velocità che toccheranno i 21,3 km/h. L’umidità si ridurrà, portandosi al 41%. Le previsioni del tempo indicano una probabilità di precipitazioni molto bassa, quasi assente.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a calare leggermente, stabilizzandosi intorno ai 19,3°C alle 15:00. Il cielo rimarrà prevalentemente sereno, con poche nuvole sparse. La velocità del vento continuerà a essere sostenuta, con raffiche che potranno raggiungere i 35,3 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, arrivando fino al 68% verso le 17:00.

La sera si presenterà con un cielo sereno e temperature che scenderanno fino a 14°C. La brezza leggera accompagnerà la serata, con venti che si attenueranno a circa 7,5 km/h. L’umidità continuerà a salire, raggiungendo il 74%.

In conclusione, le previsioni meteo per San Giovanni in Persiceto indicano una giornata di bel tempo, ideale per attività all’aperto. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni favorevoli, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e un cielo prevalentemente sereno. Tuttavia, è sempre consigliabile monitorare eventuali aggiornamenti, poiché le condizioni meteorologiche possono variare.

Tutti i dati meteo di Sabato 28 Settembre a San Giovanni in Persiceto

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +17.2° perc. +16.6° Assenti 8 SO max 8.9 Libeccio 62 % 1007 hPa 3 nubi sparse +15.9° perc. +15.3° Assenti 8.8 SSO max 8.9 Libeccio 68 % 1007 hPa 6 poche nuvole +16° perc. +15.5° Assenti 7.7 SSO max 9.8 Libeccio 70 % 1008 hPa 9 cielo sereno +21.5° perc. +20.8° prob. 9 % 15.8 SO max 18 Libeccio 42 % 1009 hPa 12 cielo sereno +21.4° perc. +20.9° prob. 4 % 24.2 ONO max 28.3 Maestrale 47 % 1010 hPa 15 poche nuvole +19.3° perc. +18.7° prob. 7 % 30.3 ONO max 35.7 Maestrale 57 % 1011 hPa 18 cielo sereno +15.5° perc. +15° prob. 9 % 11.2 ONO max 22.6 Maestrale 71 % 1014 hPa 21 cielo sereno +14.3° perc. +13.7° prob. 9 % 7.5 OSO max 9.2 Libeccio 74 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:13 e tramonta alle ore 18:56

