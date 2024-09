Previsioni Meteo San Giovanni in Persiceto: tutti i dettagli per domani martedì 17 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Martedì 17 Settembre a San Giovanni in Persiceto indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge che si alterneranno a momenti di cielo coperto. Le temperature si manterranno su valori moderati, con una minima di circa 13,8°C e una massima che raggiungerà i 19,1°C. La presenza di nuvole e pioggia influenzerà anche la percezione termica, che si attesterà attorno ai 17°C. I venti, prevalentemente da est, si presenteranno con intensità variabile, raggiungendo punte di 30,5 km/h.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con pioggia leggera e una copertura nuvolosa al 99%. Le temperature si manterranno intorno ai 15°C, con una temperatura percepita leggermente inferiore. La velocità del vento varierà tra 10 km/h e 20 km/h, creando una brezza tesa. Le precipitazioni, seppur leggere, continueranno a manifestarsi, con accumuli che potranno arrivare a circa 1,67 mm.

Nella mattina, la situazione non subirà sostanziali cambiamenti. Si continuerà a registrare pioggia leggera con temperature che si attesteranno attorno ai 14-18°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e i venti si faranno più intensi, con velocità che potranno raggiungere i 30 km/h. Le probabilità di pioggia si manterranno elevate, con accumuli che potrebbero arrivare a 0,57 mm.

Nel pomeriggio, ci sarà un lieve miglioramento, con il passaggio a un cielo coperto. Le temperature massime si avvicineranno ai 19°C, mentre la percezione termica sarà leggermente inferiore. I venti continueranno a soffiare da est-nord-est, mantenendo una velocità di circa 20-26 km/h. Le probabilità di pioggia diminuiranno, ma non si escludono brevi rovesci.

La sera porterà un ritorno delle piogge leggere, con temperature che si attesteranno intorno ai 16°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e i venti si faranno più deboli, con velocità che scenderanno sotto i 15 km/h. Le precipitazioni saranno leggere, con accumuli che si attesteranno attorno ai 0,27 mm.

In conclusione, le previsioni del tempo per San Giovanni in Persiceto nei prossimi giorni evidenzieranno un trend di instabilità, con possibilità di piogge intermittenti e temperature che si manterranno su valori moderati. Domani, si prevede un lieve miglioramento, ma le nuvole continueranno a dominare il cielo. Dopodomani, invece, ci si aspetta un ulteriore miglioramento, con schiarite e temperature in aumento. Sarà importante monitorare le previsioni meteo per eventuali cambiamenti nelle condizioni atmosferiche.

Tutti i dati meteo di Martedì 17 Settembre a San Giovanni in Persiceto

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +16.2° perc. +15.9° 0.16 mm 12.3 E max 25.3 Levante 80 % 1013 hPa 3 pioggia leggera +14.9° perc. +14.6° 0.27 mm 18.3 NE max 37.9 Grecale 82 % 1014 hPa 6 pioggia leggera +14° perc. +13.7° 0.57 mm 16.7 NNE max 35.4 Grecale 86 % 1016 hPa 9 pioggia leggera +15.5° perc. +15° 0.11 mm 24 NE max 41.3 Grecale 72 % 1017 hPa 12 pioggia leggera +18.1° perc. +17.4° 0.11 mm 24.4 NE max 33.4 Grecale 55 % 1017 hPa 15 cielo coperto +18.1° perc. +17.4° prob. 37 % 21.5 ENE max 33 Grecale 56 % 1017 hPa 18 pioggia leggera +16.2° perc. +15.7° 0.17 mm 13.5 NE max 30.5 Grecale 69 % 1018 hPa 21 pioggia leggera +16.3° perc. +15.9° 0.12 mm 11.1 NE max 26.7 Grecale 73 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:00 e tramonta alle ore 19:17

