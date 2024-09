Previsioni Meteo San Giovanni la Punta: tutti i dettagli per domani martedì 17 settembre

MeteoWeb

Martedì 17 Settembre a San Giovanni la Punta si prevede una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con possibilità di piogge leggere nelle ore centrali della giornata. Le previsioni meteo indicano temperature che varieranno tra i 18,6°C e i 23,7°C, con una leggera diminuzione nel pomeriggio. La copertura nuvolosa sarà quasi totale, raggiungendo il 100% durante gran parte della giornata. I venti si presenteranno moderati, provenienti principalmente da Ovest e Sud Ovest, con raffiche che potranno raggiungere i 33,3 km/h.

Nella notte, le condizioni meteo saranno caratterizzate da nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 18,6°C. La copertura nuvolosa sarà del 63%, con una leggera brezza che accompagnerà le ore notturne. Con l’avanzare della mattina, il cielo si presenterà coperto e le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 19,9°C entro le 08:00. La probabilità di pioggia rimarrà bassa, ma la nuvolosità continuerà a essere elevata.

Nel corso della mattina, le temperature continueranno a salire, toccando i 22°C intorno alle 10:00. Tuttavia, già dalle 11:00, si prevede l’arrivo di pioggia leggera, con accumuli di circa 0,14 mm. La situazione meteo rimarrà instabile, con piogge che si protrarranno fino a metà pomeriggio. Durante il pomeriggio, la temperatura massima raggiungerà i 23,7°C alle 14:00, mentre il cielo rimarrà coperto e le probabilità di pioggia aumenteranno fino al 35%.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, stabilizzandosi attorno ai 20°C. La copertura nuvolosa rimarrà alta, e le probabilità di pioggia si ridurranno notevolmente, con valori inferiori al 10%. I venti continueranno a soffiare da Ovest, mantenendo una certa vivacità.

In conclusione, le previsioni del tempo per San Giovanni la Punta nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo. Mercoledì e giovedì si prevede un aumento delle temperature e una diminuzione della nuvolosità, con cieli più sereni e temperature che potrebbero superare i 25°C. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +18.3° perc. +18° prob. 16 % 9.8 OSO max 12.8 Libeccio 71 % 1010 hPa 4 cielo coperto +18.3° perc. +17.9° prob. 16 % 12.6 O max 19.2 Ponente 65 % 1010 hPa 7 cielo coperto +19.7° perc. +19.3° prob. 4 % 16.5 O max 23.6 Ponente 63 % 1011 hPa 10 cielo coperto +22° perc. +21.8° prob. 30 % 17.2 OSO max 25.6 Libeccio 59 % 1011 hPa 13 cielo coperto +23.2° perc. +23° prob. 31 % 23.3 OSO max 31.5 Libeccio 55 % 1010 hPa 16 cielo coperto +21.9° perc. +21.7° prob. 30 % 22.6 SO max 29.4 Libeccio 61 % 1011 hPa 19 cielo coperto +20.3° perc. +20.2° prob. 1 % 15.1 O max 24.9 Ponente 67 % 1012 hPa 22 cielo coperto +19.8° perc. +19.6° prob. 7 % 13.2 OSO max 19.2 Libeccio 67 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:45 e tramonta alle ore 19:00

