Previsioni Meteo San Giovanni la Punta: tutti i dettagli per domani mercoledì 25 settembre

Nella giornata di Mercoledì 25 Settembre, San Giovanni la Punta si troverà ad affrontare un clima prevalentemente stabile, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, favorendo un abbassamento della temperatura, che si attesterà intorno ai 20°C. Con l’avanzare della mattina, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che raggiungerà il suo picco nel corso della giornata, mantenendo il cielo coperto per gran parte del tempo.

Le previsioni meteo indicano che, nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 25°C, con una leggera probabilità di precipitazioni, ma senza attese di eventi significativi. La sera porterà un graduale miglioramento, con il cielo che si schiarirà e le temperature che scenderanno nuovamente, rendendo l’atmosfera più fresca e piacevole.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con una temperatura che si aggirerà intorno ai 20,4°C. La mattina inizierà con un cielo sereno, ma già dalle prime ore si noterà un aumento della copertura nuvolosa, che porterà a un cielo coperto entro le ore 09:00. Le temperature saliranno progressivamente, raggiungendo i 26,3°C intorno a mezzogiorno.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto, con temperature che varieranno tra i 25°C e i 26,4°C. La probabilità di pioggia sarà bassa, ma non si escluderanno brevi rovesci. La sera offrirà un miglioramento, con il cielo che si presenterà sereno e temperature che scenderanno fino a 21,4°C.

In conclusione, le previsioni del tempo per San Giovanni la Punta nei prossimi giorni indicano un ritorno a condizioni più stabili e soleggiate, con temperature che si manterranno su valori piacevoli. Si consiglia di approfittare delle ore di sole, soprattutto nel fine settimana, quando le condizioni meteo saranno favorevoli per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 25 Settembre a San Giovanni la Punta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +20.2° perc. +20.1° Assenti 5.8 O max 8.1 Ponente 70 % 1017 hPa 4 cielo sereno +19.9° perc. +19.6° Assenti 8.6 O max 11.3 Ponente 65 % 1017 hPa 7 cielo coperto +22.4° perc. +22.2° Assenti 9.4 OSO max 13.9 Libeccio 55 % 1018 hPa 10 cielo coperto +25.5° perc. +25.4° Assenti 11.3 OSO max 16.5 Libeccio 48 % 1018 hPa 13 cielo coperto +26.4° perc. +26.4° prob. 21 % 13 OSO max 19 Libeccio 48 % 1017 hPa 16 cielo coperto +24.4° perc. +24.4° prob. 21 % 8 NO max 13 Maestrale 57 % 1017 hPa 19 poche nuvole +22.4° perc. +22.4° Assenti 3.9 O max 8.4 Ponente 63 % 1018 hPa 22 poche nuvole +21.5° perc. +21.4° Assenti 10.4 O max 16.4 Ponente 63 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 06:52 e tramonta alle ore 18:47

