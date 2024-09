Previsioni Meteo San Lazzaro di Savena: il bollettino per domani venerdì 27 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per San Lazzaro di Savena di Venerdì 27 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti durante tutto il giorno. La temperatura massima raggiungerà circa 26°C, mentre la minima si attesterà intorno ai 18°C. La presenza di nuvolosità sarà costante, con una copertura che varierà dal 60% al 100% nel corso della giornata. I venti si presenteranno moderati, con velocità che oscilleranno tra i 10 km/h e i 23 km/h, provenienti principalmente da sud e sud-ovest.

Durante la notte, si registreranno poche nuvole, con una temperatura che si attesterà intorno ai 21,7°C. La copertura nuvolosa sarà al 20%, e non si prevedono precipitazioni. I venti saranno freschi, con una velocità di circa 23,3 km/h.

Nella mattina, il cielo si presenterà coperto, con una temperatura che salirà fino a 22,2°C alle ore 8:00. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 99%, e la probabilità di pioggia rimarrà bassa. I venti continueranno a soffiare da sud-sud-ovest, con una velocità di circa 14,9 km/h.

Nel pomeriggio, la situazione meteo non subirà significative variazioni. Il cielo rimarrà coperto, con una temperatura massima di 26°C intorno alle 14:00. La copertura nuvolosa raggiungerà il 91%, e i venti si presenteranno come una brezza tesa, con velocità di circa 19,9 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative.

La sera porterà un ulteriore abbassamento della temperatura, che scenderà fino a 19,2°C. Il cielo rimarrà completamente coperto, con una copertura nuvolosa al 100%. I venti si attenueranno, mantenendosi intorno ai 10 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per San Lazzaro di Savena indicano una giornata di Venerdì 27 Settembre caratterizzata da un clima mite e nuvoloso, senza precipitazioni significative. Nei giorni successivi, si prevede una leggera diminuzione delle temperature e un aumento della probabilità di pioggia, quindi è consigliabile tenere d’occhio gli aggiornamenti per eventuali cambiamenti nelle previsioni meteo.

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +21.7° perc. +21.8° prob. 3 % 23.3 S max 49.8 Ostro 70 % 1006 hPa 3 nubi sparse +21.3° perc. +21.4° prob. 21 % 17.2 SSO max 41.8 Libeccio 76 % 1006 hPa 6 nubi sparse +20.6° perc. +20.9° prob. 21 % 8.9 SO max 28.9 Libeccio 80 % 1007 hPa 9 nubi sparse +23.6° perc. +23.8° prob. 25 % 20.8 SSO max 39.2 Libeccio 68 % 1008 hPa 12 nubi sparse +25.8° perc. +25.9° prob. 29 % 23.4 SO max 39.5 Libeccio 56 % 1007 hPa 15 cielo coperto +25.4° perc. +25.4° prob. 14 % 15.6 SSO max 31.6 Libeccio 55 % 1006 hPa 18 cielo coperto +21.1° perc. +20.6° prob. 6 % 14.3 SSO max 26.7 Libeccio 50 % 1007 hPa 21 cielo coperto +19.2° perc. +18.7° Assenti 10.6 SO max 15.6 Libeccio 56 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 07:11 e tramonta alle ore 18:57

