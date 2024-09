Previsioni Meteo Sanremo: tutti i dettagli per domani sabato 14 settembre

MeteoWeb

Sabato 14 Settembre a Sanremo si preannuncia come una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo sarà sereno, mentre al mattino si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che raggiungerà il suo picco nelle ore centrali della giornata. Le previsioni meteo indicano una leggera brezza proveniente da sud-ovest, con velocità del vento che varierà nel corso della giornata.

Nella notte, dalle 00:00 alle 05:00, Sanremo godrà di un cielo sereno con temperature che si attesteranno intorno ai 17°C. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, con percentuali che non supereranno il 8%. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 7,2 km/h e i 12,6 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 40-44%, garantendo un clima piuttosto secco.

Con l’arrivo della mattina, a partire dalle 06:00, il cielo inizierà a coprirsi, raggiungendo una copertura nuvolosa del 91% entro le 07:00. Le temperature saliranno gradualmente, toccando i 20,8°C intorno alle 12:00. La brezza leggera continuerà a soffiare da sud-ovest, con velocità che varierà tra i 6,3 km/h e i 12,2 km/h. L’umidità si manterrà tra il 33% e il 39%, rendendo l’aria fresca e piacevole.

Nel pomeriggio, le nubi rimarranno predominanti, con una copertura che toccherà il 99% alle 13:00 e 14:00. Le temperature raggiungeranno il loro picco, con valori che si attesteranno intorno ai 21,8°C. Il vento si intensificherà, con velocità che arriveranno fino a 17,4 km/h. Non si prevedono precipitazioni, il che permetterà di godere di un pomeriggio all’aperto, nonostante il cielo nuvoloso.

La sera porterà un leggero miglioramento, con la copertura nuvolosa che scenderà al 27% entro le 21:00. Le temperature inizieranno a calare, stabilizzandosi intorno ai 19,5°C. La brezza continuerà a soffiare, ma con intensità ridotta, rendendo la serata gradevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Sanremo nei prossimi giorni indicano un clima variabile, con possibilità di schiarite e un lieve aumento delle temperature. Si consiglia di tenere d’occhio gli aggiornamenti, poiché le condizioni meteo potrebbero subire variazioni. La giornata di Sabato si preannuncia quindi come un’ottima occasione per godere delle bellezze della città, anche se con un cielo prevalentemente nuvoloso.

Tutti i dati meteo di Sabato 14 Settembre a Sanremo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +17.2° perc. +16.2° Assenti 12.6 NO max 13.2 Maestrale 44 % 1015 hPa 3 nubi sparse +17.1° perc. +15.9° Assenti 7.8 NNO max 6 Maestrale 38 % 1014 hPa 6 nubi sparse +17.1° perc. +15.9° Assenti 9.1 N max 6.3 Tramontana 39 % 1014 hPa 9 cielo coperto +19.8° perc. +18.7° Assenti 7.7 SO max 8.2 Libeccio 35 % 1014 hPa 12 cielo coperto +20.8° perc. +19.8° Assenti 11.6 SO max 13.8 Libeccio 37 % 1014 hPa 15 nubi sparse +21.8° perc. +21.1° Assenti 16.4 SO max 16.8 Libeccio 40 % 1014 hPa 18 nubi sparse +20.3° perc. +19.7° Assenti 16.8 O max 17.7 Ponente 49 % 1015 hPa 21 nubi sparse +20° perc. +19.2° Assenti 9.6 ONO max 11.2 Maestrale 45 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:10 e tramonta alle ore 19:36

