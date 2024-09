Previsioni Meteo Sanremo: tutti i dettagli per domani venerdì 13 settembre

MeteoWeb

Le condizioni meteorologiche a Sanremo per Venerdì 13 Settembre si presenteranno con un inizio piuttosto umido, caratterizzato da pioggia leggera durante le prime ore della notte. Tuttavia, nel corso della giornata, si assisterà a un netto miglioramento, con l’arrivo di cieli sereni e temperature che si manterranno gradevoli. La temperatura massima raggiungerà i 20,6°C nel pomeriggio, mentre la temperatura minima si attesterà intorno ai 15,2°C nelle prime ore del mattino. La velocità del vento varierà, con raffiche che potranno toccare i 23,4 km/h nel pomeriggio.

Durante la notte, la copertura nuvolosa sarà molto alta, con valori che toccheranno il 99% e una umidità che si manterrà sopra il 60%. Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un graduale diradamento delle nuvole, con una transizione verso cieli più sereni. La pressione atmosferica aumenterà, segnalando un miglioramento delle condizioni generali.

Nel dettaglio, la mattina inizierà con pioggia leggera che si attenuerà progressivamente, portando a cieli coperti e poi a nubi sparse. Le temperature si muoveranno tra i 15,7°C e i 19,9°C. La velocità del vento sarà moderata, con direzione prevalentemente da Ovest.

Il pomeriggio si presenterà con cieli sereni e temperature che saliranno fino a 20,6°C. Le condizioni di meteo saranno favorevoli per attività all’aperto, con una probabilità di precipitazioni molto bassa, attorno al 4%. La velocità del vento si manterrà tra i 17,6 km/h e i 21,7 km/h, rendendo l’aria fresca ma piacevole.

La sera continuerà a mantenere cieli sereni, con temperature che scenderanno gradualmente fino a raggiungere i 17,6°C a mezzanotte. La copertura nuvolosa rimarrà molto bassa, attorno al 3%, e l’umidità si stabilizzerà intorno al 51%.

In conclusione, le previsioni meteo per Sanremo indicano un netto miglioramento nel corso della giornata di Venerdì 13 Settembre. Dopo una notte piovosa, si passerà a condizioni di meteo favorevoli, con cieli sereni e temperature piacevoli. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che si stabilizzeranno su valori simili, rendendo il fine settimana ideale per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Venerdì 13 Settembre a Sanremo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +17.1° perc. +16.4° 0.52 mm 9.1 N max 10.2 Tramontana 62 % 1005 hPa 4 pioggia leggera +15.6° perc. +15.1° 0.59 mm 7.7 E max 13.2 Levante 72 % 1006 hPa 7 cielo coperto +16.6° perc. +15.8° prob. 25 % 3.7 NNE max 6.8 Grecale 59 % 1008 hPa 10 nubi sparse +19° perc. +18.4° prob. 21 % 15.9 O max 20.2 Ponente 53 % 1009 hPa 13 cielo sereno +20.1° perc. +19.4° prob. 4 % 21.7 SO max 23.4 Libeccio 49 % 1010 hPa 16 cielo sereno +20.5° perc. +19.8° prob. 8 % 13.7 SO max 14.9 Libeccio 47 % 1011 hPa 19 poche nuvole +18.8° perc. +18° Assenti 3.7 NNE max 6.8 Grecale 48 % 1014 hPa 22 cielo sereno +17.7° perc. +16.9° Assenti 12.1 NNO max 9.3 Maestrale 53 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:09 e tramonta alle ore 19:37

