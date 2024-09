Previsioni Meteo Sant’Agata Feltria: il bollettino per il weekend 6 – 8 Settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sant’Agata Feltria indicano una giornata di Venerdì stabile, con cielo sereno e temperature in aumento fino ai +26,2°C nel pomeriggio. Sabato sarà caratterizzato da cielo sereno e temperature stabili, mentre Domenica sono attese precipitazioni con pioggia leggera e moderata. L’umidità sarà variabile, con valori che raggiungeranno il 91% durante le piogge domenicali. Il vento sarà prevalentemente leggero, con raffiche fino a 12,2km/h. Preparatevi a un fine settimana con condizioni meteorologiche diverse da un giorno all’altro.

Venerdì 6 Settembre

Nel corso della notte a Sant’Agata Feltria il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 1%. Le temperature si attesteranno intorno ai +15,4°C, con una leggera percezione di freddo a +15,3°C. Il vento soffierà a 8,5km/h provenendo dal Sud Ovest, con raffiche di 8,8km/h. L’intensità del vento sarà di una brezza leggera. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà al 91% con una pressione atmosferica di 1012hPa.

La mattina sarà caratterizzata da nubi sparse con una copertura nuvolosa al 28%. Le temperature saliranno fino a +16,2°C, con una percezione di freddo a +16,1°C. Il vento sarà debole, con una velocità di 6,2km/h proveniente dal Sud Ovest. L’umidità si attesterà all’84% con una pressione di 1013hPa.

Nel pomeriggio le nubi saranno sparse con una copertura del 52%. Le temperature massime raggiungeranno i +26,2°C, con una percezione di caldo a +26,2°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 1,1km/h proveniente sempre dal Sud Ovest. L’umidità sarà del 37% con una pressione di 1013hPa.

In serata la situazione meteorologica non cambierà molto, con nubi sparse e una copertura del 46%. Le temperature si abbasseranno a +16,9°C, con una percezione di freddo costante a +16,9°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 1,6km/h proveniente dall’Est – Nord Est. L’umidità salirà all’87% con una pressione atmosferica di 1015hPa.

Sabato 7 Settembre

Durante la notte il cielo sarà coperto da nubi sparse con una copertura del 43%. Le temperature si manterranno intorno ai +16,4°C, con una percezione di freddo a +16,3°C. Il vento soffierà a 5,3km/h provenendo dal Sud Ovest. L’umidità sarà all’85% con una pressione di 1016hPa.

La mattina sarà caratterizzata da cielo sereno e una copertura nuvolosa al 3%. Le temperature saliranno fino a +18,3°C, con una percezione di caldo a +18,1°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 2,3km/h proveniente dall’Ovest – Sud Ovest. L’umidità si attesterà al 75% con una pressione di 1017hPa.

Nel pomeriggio il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature massime raggiungeranno i +26,2°C, con una percezione di caldo costante a +26,2°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 5,5km/h proveniente dall’Est – Nord Est. L’umidità sarà del 40% con una pressione di 1016hPa.

In serata la situazione meteorologica non cambierà, con cielo sereno e una copertura del 6%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +18,7°C, con una percezione di freddo a +18,3°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 6,9km/h proveniente dal Sud Ovest. L’umidità salirà al 63% con una pressione atmosferica di 1016hPa.

Domenica 8 Settembre

Durante la notte il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 7%. Le temperature si attesteranno intorno ai +18,4°C, con una percezione di freddo a +18°C. Il vento soffierà a 8,6km/h provenendo dal Sud Ovest. L’umidità sarà al 65% con una pressione di 1015hPa.

La mattina sarà caratterizzata da nubi sparse con una copertura del 70%. Le temperature saliranno fino a +19,4°C, con una percezione di caldo a +19,2°C. Il vento sarà moderato, con una velocità di 8,2km/h proveniente dal Sud Ovest. L’umidità si attesterà al 69% con una pressione di 1015hPa.

Nel pomeriggio sono previste precipitazioni, con pioggia leggera e una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature massime saranno di +20,9°C, con una percezione di caldo a +20,8°C. Il vento sarà moderato, con una velocità di 7,8km/h proveniente dal Sud – Sud Ovest. L’umidità salirà al 67% con una pressione di 1015hPa.

In serata la situazione meteorologica peggiorerà, con pioggia moderata e una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +18,7°C, con una percezione di freddo a +18,3°C. Il vento sarà teso, con una velocità di 12,2km/h proveniente dal Sud. L’umidità salirà al 91% con una pressione atmosferica di 1011hPa.

In conclusione, il fine settimana a Sant’Agata Feltria si preannuncia variabile, con una giornata di Venerdì all’insegna della stabilità, un Sabato soleggiato e un Domenica con precipitazioni in arrivo. Siate preparati per un weekend con condizioni meteorologiche diverse da un giorno all’altro.

