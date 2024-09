Previsioni Meteo Sant’Agata Feltria: tutti i dettagli per domani giovedì 26 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 26 Settembre a Sant’Agata Feltria indicano una giornata caratterizzata da un clima variabile, con un netto miglioramento rispetto alle ore notturne. Durante la notte, il cielo si presenterà prevalentemente coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 13,2°C e un’umidità elevata, che raggiungerà il 94%. La velocità del vento sarà moderata, proveniente da sud-sud ovest, con raffiche che potranno arrivare fino a 26,5 km/h.

Nella mattina, si assisterà a un parziale diradamento delle nuvole, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature saliranno progressivamente, raggiungendo i 19,6°C entro le ore 10:00. La velocità del vento continuerà a mantenersi sostenuta, con punte di 19,5 km/h, e l’umidità inizierà a diminuire, portandosi attorno al 69%.

Nel pomeriggio, il clima si stabilizzerà ulteriormente, con temperature che toccheranno i 21,6°C alle ore 13:00. Le nuvole sparse lasceranno spazio a momenti di sole, e la copertura nuvolosa scenderà fino al 26%. La ventilazione rimarrà fresca, con raffiche che potranno superare i 40 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 61%, rendendo l’aria più gradevole.

Con l’arrivo della sera, il cielo si presenterà sereno, favorendo un ulteriore abbassamento delle temperature, che si porteranno attorno ai 15,5°C. La brezza tesa continuerà a soffiare, mantenendo l’atmosfera frizzante. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque sotto il 90%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Sant’Agata Feltria nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e un cielo che si presenterà prevalentemente sereno. Si prevede un miglioramento generale delle condizioni meteo, rendendo le giornate ideali per attività all’aperto. Tuttavia, è sempre consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Giovedì 26 Settembre a Sant’Agata Feltria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +13.2° perc. +13° Assenti 11.8 SSO max 26.5 Libeccio 94 % 1015 hPa 3 cielo coperto +14° perc. +13.8° Assenti 12.2 SSO max 28.9 Libeccio 89 % 1014 hPa 6 cielo coperto +13.7° perc. +13.5° Assenti 9.6 SSO max 19.4 Libeccio 92 % 1014 hPa 9 cielo coperto +18.5° perc. +18.3° Assenti 18 SSO max 38.3 Libeccio 73 % 1014 hPa 12 nubi sparse +20.8° perc. +20.6° Assenti 20.1 SSO max 36.6 Libeccio 65 % 1013 hPa 15 nubi sparse +20.7° perc. +20.4° Assenti 24.3 SO max 44.5 Libeccio 60 % 1011 hPa 18 poche nuvole +16.4° perc. +16.1° Assenti 13.7 SSO max 31.1 Libeccio 74 % 1012 hPa 21 cielo sereno +15.5° perc. +15.3° Assenti 15.3 SSO max 43.5 Libeccio 81 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 07:06 e tramonta alle ore 18:56

