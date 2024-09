Previsioni Meteo Sant’Agata Feltria: tutti i dettagli per domani martedì 24 settembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Martedì 24 Settembre a Sant’Agata Feltria si presenteranno caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto, con una significativa copertura nuvolosa che raggiungerà il 100% nel pomeriggio. Le temperature oscilleranno tra i 13,1°C della notte e i 19,8°C durante il pomeriggio, con una sensazione di caldo leggermente inferiore a causa del vento fresco che si farà sentire. La velocità del vento varierà, raggiungendo punte di 23,2 km/h nel pomeriggio, mentre l’umidità si manterrà alta, attorno al 65% in serata.

Durante la notte, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse, con temperature che si attesteranno intorno ai 13,8°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno arrivare fino a 30,9 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà presente, ma senza fenomeni significativi.

Nella mattina, le condizioni meteo non subiranno sostanziali cambiamenti. Il cielo rimarrà nuvoloso, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i 19,5°C a mezzogiorno. Il vento continuerà a soffiare da sud-ovest, mantenendo una velocità di circa 20 km/h. L’umidità inizierà a scendere, ma rimarrà comunque su valori elevati.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà completamente coperto, con temperature che scenderanno fino a 15,9°C entro le 17:00. La velocità del vento aumenterà, rendendo l’aria più fresca e contribuendo a una sensazione di temperatura percepita più bassa. La probabilità di pioggia rimarrà bassa, ma non si escludono brevi rovesci.

La sera porterà con sé un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 14°C. Il cielo rimarrà coperto e l’umidità aumenterà, raggiungendo il 71%. Il vento si calmerà leggermente, ma continuerà a mantenere una certa intensità.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Sant’Agata Feltria indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con un possibile ritorno di schiarite e temperature più miti. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, poiché il clima autunnale può riservare sorprese.

Tutti i dati meteo di Martedì 24 Settembre a Sant’Agata Feltria

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +13.8° perc. +13.7° prob. 49 % 11.4 SSO max 24.6 Libeccio 95 % 1010 hPa 3 nubi sparse +14.1° perc. +14° prob. 39 % 10.9 SO max 24.6 Libeccio 93 % 1010 hPa 6 nubi sparse +13.6° perc. +13.4° prob. 37 % 11.1 SSO max 20.4 Libeccio 92 % 1011 hPa 9 nubi sparse +17.7° perc. +17.3° prob. 1 % 14.7 SO max 29.4 Libeccio 68 % 1012 hPa 12 nubi sparse +19.5° perc. +19° prob. 1 % 20.7 SO max 37.4 Libeccio 54 % 1012 hPa 15 cielo coperto +18.3° perc. +17.6° Assenti 21.7 OSO max 42.3 Libeccio 56 % 1012 hPa 18 cielo coperto +15.3° perc. +14.5° prob. 8 % 13 SO max 32.8 Libeccio 62 % 1013 hPa 21 cielo coperto +14° perc. +13.4° prob. 22 % 8 SSO max 9.5 Libeccio 71 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:04 e tramonta alle ore 18:59

