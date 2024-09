Previsioni Meteo Sarno: il bollettino per domani domenica 15 settembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Sarno per Domenica 15 Settembre si presenteranno caratterizzate da una predominanza di nuvolosità, con temperature che varieranno nel corso della giornata. La previsione del tempo indica un inizio di giornata fresco, con una leggera brezza, che si trasformerà in un pomeriggio più temperato, ma sempre sotto un cielo prevalentemente coperto. La serata si preannuncia tranquilla, con un graduale abbassamento delle temperature.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai 18,1°C, con una copertura nuvolosa che varierà tra nubi sparse e cielo coperto. La velocità del vento sarà leggera, intorno ai 3,7 km/h, proveniente da Est-Nord Est. L’umidità si manterrà attorno al 48%, garantendo una sensazione di freschezza.

Con l’arrivo della mattina, le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 19,6°C alle 07:00. Il cielo sarà inizialmente coperto, ma si assisterà a un parziale diradamento delle nubi, con una copertura che scenderà al 78% entro le 08:00. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo l’umidità attorno al 39%.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco di 24,2°C alle 13:00, con una copertura nuvolosa che si manterrà alta, intorno al 80%. La velocità del vento aumenterà leggermente, fino a 7,9 km/h, rendendo l’aria più fresca. Non si prevedono precipitazioni, e l’umidità si attesterà attorno al 33%.

La sera porterà un abbassamento delle temperature, che scenderanno a 20,9°C alle 19:00. Il cielo rimarrà coperto, con una copertura nuvolosa al 100%. La brezza leggera continuerà a soffiare, e l’umidità aumenterà fino al 46%. Le temperature percepite saranno leggermente inferiori, intorno ai 20,2°C.

In conclusione, le previsioni meteo per Sarno nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori simili e una continua presenza di nuvolosità. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, ma è consigliabile tenere d’occhio eventuali aggiornamenti, poiché le condizioni possono variare. La settimana si prospetta quindi con un clima fresco e nuvoloso, ideale per attività all’aperto, purché si tenga conto della copertura nuvolosa.

Tutti i dati meteo di Domenica 15 Settembre a Sarno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +18.1° perc. +17.2° Assenti 3.7 ENE max 5.1 Grecale 48 % 1014 hPa 3 nubi sparse +17.4° perc. +16.6° Assenti 2.1 NE max 3.2 Grecale 50 % 1013 hPa 6 nubi sparse +18.1° perc. +17.2° Assenti 2.1 ENE max 2.7 Grecale 49 % 1013 hPa 9 cielo coperto +22° perc. +21.2° Assenti 4.1 ONO max 5.9 Maestrale 34 % 1013 hPa 12 cielo coperto +23.6° perc. +22.9° Assenti 5.4 OSO max 9.6 Libeccio 32 % 1013 hPa 15 cielo coperto +23.6° perc. +22.9° Assenti 7.9 SO max 8.4 Libeccio 35 % 1013 hPa 18 cielo coperto +21.3° perc. +20.5° Assenti 3.9 O max 7.7 Ponente 41 % 1014 hPa 21 nubi sparse +20.2° perc. +19.5° Assenti 1.5 N max 4.2 Tramontana 49 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:45 e tramonta alle ore 19:05

