Previsioni Meteo Scafati: il bollettino per domani mercoledì 25 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 25 Settembre a Scafati indicano una giornata caratterizzata da un inizio nuvoloso e piogge leggere, seguite da un miglioramento nel pomeriggio e una serata serena. Le temperature si manterranno su valori miti, con una massima che raggiungerà i 24,9°C. La presenza di nuvole e pioggia, soprattutto nella mattina, influenzerà le attività all’aperto, mentre il pomeriggio offrirà momenti di sole.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto con una temperatura che si attesterà intorno ai 20,5°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, con una leggera brezza proveniente da Sud-Est. L’umidità si manterrà alta, attorno al 76%, e non si prevedono precipitazioni significative.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto e la temperatura salirà fino a 24,7°C intorno alle 11:00. Si registreranno piogge leggere, con un’intensità di 0,45mm attesa per le ore centrali della mattina. La probabilità di pioggia sarà intorno al 34%, mentre l’umidità si manterrà attorno al 56%. Il vento sarà moderato, con velocità che raggiungeranno i 10,4 km/h.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo miglioreranno notevolmente. Dopo le piogge leggere delle ore precedenti, il cielo si schiarirà e si passerà a condizioni di cielo sereno. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 22,5°C alle 17:00, con una diminuzione dell’umidità e una leggera brezza che accompagnerà il calar del sole. La probabilità di pioggia scenderà drasticamente, rendendo il pomeriggio ideale per attività all’aperto.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con un cielo che si presenterà sereno e temperature che si attesteranno intorno ai 21,1°C. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo l’atmosfera piacevole. L’umidità rimarrà attorno al 79%, ma senza alcuna previsione di precipitazioni.

In conclusione, le previsioni del tempo per Scafati nei prossimi giorni indicano un trend di stabilizzazione, con un miglioramento delle condizioni meteo. Giovedì e Venerdì si prevede un clima più secco e soleggiato, con temperature che continueranno a mantenersi su valori gradevoli. Gli amanti del sole potranno approfittare di queste condizioni favorevoli per godere delle attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 25 Settembre a Scafati

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +20.8° perc. +20.7° Assenti 4.8 SSE max 6.5 Scirocco 71 % 1017 hPa 3 cielo coperto +20.5° perc. +20.6° Assenti 5.7 SSE max 7.7 Scirocco 76 % 1017 hPa 6 cielo coperto +20.7° perc. +20.8° prob. 22 % 7.1 SE max 9 Scirocco 76 % 1017 hPa 9 cielo coperto +23.2° perc. +23.2° prob. 30 % 6.3 SSE max 7.2 Scirocco 62 % 1018 hPa 12 pioggia leggera +24.7° perc. +24.7° 0.45 mm 10.4 SSO max 12.7 Libeccio 58 % 1017 hPa 15 pioggia leggera +24° perc. +24.1° 0.17 mm 10.8 S max 12.4 Ostro 61 % 1017 hPa 18 cielo sereno +22.2° perc. +22.4° prob. 39 % 7 SSE max 8.6 Scirocco 74 % 1018 hPa 21 nubi sparse +21.6° perc. +21.8° Assenti 5.8 SSE max 7.8 Scirocco 77 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 06:55 e tramonta alle ore 18:49

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.