Previsioni Meteo Scafati: il bollettino per il weekend 20 – 22 Settembre

MeteoWeb

Venerdì 20 Settembre si presenterà con un cielo sereno e una temperatura di circa +19,8°C durante la notte. La mattina, le temperature saliranno fino a +26,5°C, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 52%. Nel pomeriggio, si prevede un ulteriore aumento della temperatura, toccando 26,3°C. La sera, il cielo rimarrà con nubi sparse e le temperature scenderanno a +22,2°C. Sabato 21 Settembre inizierà con poche nuvole e temperature di +21,3°C, mantenendo un cielo sereno fino al pomeriggio. Domenica 22 Settembre sarà caratterizzata da un cielo coperto e temperature attorno a +22,1°C, senza precipitazioni significative.

Venerdì 20 Settembre

Durante la notte di Venerdì 20 Settembre, il tempo si presenterà con cielo sereno e una temperatura di circa +19,8°C. La copertura nuvolosa sarà assente, con una velocità del vento di 4,4 km/h proveniente da Est-Nord Est. L’umidità si attesterà attorno al 73%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1015 hPa. Le probabilità di precipitazioni rimarranno al 36%, ma non si registreranno piogge.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere prevalentemente sereno, con temperature che saliranno fino a +26,5°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, raggiungendo il 52% intorno a mezzogiorno. La velocità del vento varierà tra 3,2 km/h e 9,1 km/h, mantenendosi prevalentemente da Ovest-Sud Ovest. L’umidità si ridurrà, oscillando tra il 37% e il 40%.

Nel pomeriggio, si prevede un ulteriore aumento della temperatura, che toccherà i 26,3°C alle ore 13:00. Il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse e la copertura nuvolosa si attesterà intorno al 39%. La velocità del vento si manterrà tra 6,5 km/h e 12,1 km/h, con direzione Ovest-Sud Ovest. L’umidità si stabilizzerà attorno al 48%.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà nubi sparse, con temperature che scenderanno fino a +22,2°C alle 22:00. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 27%, mentre la velocità del vento varierà tra 3,9 km/h e 6,6 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 61% e non si prevedono precipitazioni.

Sabato 21 Settembre

La notte di Sabato 21 Settembre si presenterà con poche nuvole e una temperatura di +21,3°C. La copertura nuvolosa sarà al 19%, con una velocità del vento di 5,7 km/h proveniente da Nord Est. L’umidità si attesterà attorno al 64%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1019 hPa. Non si registreranno precipitazioni.

Nella mattina, il cielo sarà sereno e le temperature saliranno fino a +26,6°C entro le ore centrali. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, con un massimo del 12%. La velocità del vento varierà tra 2 km/h e 9,9 km/h, mantenendosi prevalentemente da Ovest-Sud Ovest. L’umidità si ridurrà ulteriormente, oscillando tra il 42% e il 45%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno con temperature che toccheranno i 25,9°C alle 14:00. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente fino al 3%. La velocità del vento si manterrà tra 9 km/h e 9,8 km/h, con direzione Ovest-Sud Ovest. L’umidità si stabilizzerà attorno al 45%.

Nella sera, il cielo diventerà coperto, con temperature che scenderanno fino a +22,5°C alle 23:00. La copertura nuvolosa raggiungerà il 100%, mentre la velocità del vento varierà tra 1,4 km/h e 2,8 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 62% e non si prevedono precipitazioni.

Domenica 22 Settembre

La notte di Domenica 22 Settembre sarà caratterizzata da un cielo coperto e una temperatura di +22,1°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, con una velocità del vento di 2,3 km/h proveniente da Sud Ovest. L’umidità si attesterà attorno al 66%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1020 hPa. Non si registreranno precipitazioni.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto con temperature che saliranno fino a +25,8°C entro le ore centrali. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%. La velocità del vento varierà tra 0,9 km/h e 4,7 km/h, mantenendosi prevalentemente da Sud-Sud Ovest. L’umidità si ridurrà leggermente, oscillando tra il 46% e il 51%.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a essere coperto con temperature che toccheranno i 25,3°C alle 14:00. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%. La velocità del vento si manterrà tra 8,8 km/h e 10,6 km/h, con direzione Sud-Sud Ovest. L’umidità si stabilizzerà attorno al 49%.

Nella sera, il cielo si presenterà con nubi sparse, con temperature che scenderanno fino a +21,4°C alle 23:00. La copertura nuvolosa si ridurrà al 36%, mentre la velocità del vento varierà tra 0,6 km/h e 5 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 68% e non si prevedono precipitazioni.

In conclusione, il fine settimana si preannuncia variabile, con un Venerdì soleggiato e un Sabato che inizierà bene ma si concluderà con cieli coperti. La Domenica sarà caratterizzata da un cielo prevalentemente nuvoloso, con temperature gradevoli ma senza precipitazioni significative. Gli appassionati di attività all’aperto dovranno tenere in considerazione le condizioni meteo, soprattutto per Sabato e Domenica.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.