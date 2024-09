Previsioni Meteo Scafati: tutti i dettagli per domani lunedì 23 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Scafati di Lunedì 23 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, la temperatura si attesterà intorno ai 21°C, mentre nel corso della mattina si assisterà a un lieve aumento, raggiungendo i 25°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa sarà significativa, con percentuali che si avvicineranno al 100% nel pomeriggio. Le condizioni di vento rimarranno moderate, con velocità che varieranno tra i 4 e i 10 km/h.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, Scafati sperimenterà un cielo coperto con temperature che si aggireranno attorno ai 21,4°C. La copertura nuvolosa sarà elevata, con valori che toccheranno il 93%. La velocità del vento sarà leggera, proveniente da Sud Ovest, con raffiche che non supereranno i 5 km/h. L’umidità si manterrà alta, intorno al 75%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1016 hPa.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, ma le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 25°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa sarà ancora significativa, con valori che si attesteranno intorno al 90%. La velocità del vento aumenterà leggermente, mantenendosi comunque su livelli moderati. L’umidità si ridurrà gradualmente, scendendo al 54% entro le ore di punta.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un cielo ancora coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 24°C. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, con valori che non supereranno il 25%. L’intensità del vento sarà moderata, con raffiche che potrebbero raggiungere i 10 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 56%, mentre la pressione atmosferica continuerà a mantenersi stabile.

La sera porterà un leggero abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 22°C. Il cielo rimarrà coperto, con una copertura nuvolosa che si manterrà alta. Le condizioni di vento saranno simili a quelle del pomeriggio, con velocità comprese tra i 4 e i 6 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 67%.

In conclusione, le previsioni meteo per Scafati di Lunedì 23 Settembre evidenziano una giornata caratterizzata da un clima mite e nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Nei giorni successivi, si prevede un lieve miglioramento delle condizioni meteo, con possibilità di schiarite e un aumento delle temperature, rendendo le previsioni del tempo più favorevoli per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Lunedì 23 Settembre a Scafati

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +21.4° perc. +21.6° prob. 12 % 4.7 SO max 3.9 Libeccio 75 % 1016 hPa 3 cielo coperto +20.7° perc. +20.9° Assenti 1 SSO max 1.1 Libeccio 80 % 1015 hPa 6 cielo coperto +20.8° perc. +21° Assenti 4.2 ENE max 5.7 Grecale 77 % 1014 hPa 9 cielo coperto +24.2° perc. +24.2° Assenti 5.7 S max 6.2 Ostro 58 % 1015 hPa 12 cielo coperto +25.6° perc. +25.6° Assenti 8.8 SO max 7.2 Libeccio 54 % 1014 hPa 15 cielo coperto +24.9° perc. +24.9° prob. 21 % 6.3 SO max 5.1 Libeccio 56 % 1012 hPa 18 cielo coperto +23.1° perc. +23.1° prob. 17 % 3.8 SO max 4 Libeccio 63 % 1013 hPa 21 cielo coperto +22.6° perc. +22.6° Assenti 4.5 S max 6.1 Ostro 67 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:53 e tramonta alle ore 18:52

